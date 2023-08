„Nu se mai poate, este strigător la cer” Gabriela Cristea a răbufnit în toiul nopții! Ce s-a întâmplat acasă la ea și Tavi Clonda?! Fiicele lor s-au speriat teribil

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au trecut printr-o situație dificilă, chiar în toiul nopții. Prezentatoarea nu s-a mai putut abține și a răbufnit imediat. Toată situația a pornit după ce ea și familia ei s-au trezit în beznă, din cauza unei probleme la alimentarea cu energie electrică.

Gabriela Cristea, reacție acidă în toiul nopții

Iris și Victoria, fiicele vedetei, s-au panicat pe loc. Vedeta de televiziune nu s-a mai putut abține și a transmis un mesaj tăios pe rețelele de socializare.

Recent, ea și Tavi Clonda au împărtășit cu urmăritorii lor de pe rețelele de socializare un moment de-a dreptul neplăcut. Prezentatoarea și familia ei au rămas în beznă, chiar în toiul nopții. Toată situația a pornit, după ce a avut loc o defecțiune la alimentarea cu energie electrică. La o asemenea situație, moderatoarea nu s-a mai abținut și a avut o reacție revoltătoare, mai ales că, spune ea, nu ar fi prima dată când se întâmplă una ca asta. Nici măcar fiicele celor doi nu mai suportă situația.

„Nu se mai poate, este strigător la cer! Si tot noi plătim de ne sar buzunarele.

(...) Stați liniștiți că nu sunt povestiri din criptă, suntem iarăși pe întuneric. Serios? Chiar ne-ați lăsat fără lumină din nou? Nu putem să spălăm copiii, nu putem să facem nimic și faza e că defecțiunea este foarte mare. Am înțeles, voi (n. red. compania de energie electrică) vreți să mă puneți pe romantism cu soțul, să ies afară, să fac lucruri, dar cu copiii ce facem, cine-i culcă, cum îi culc pe întunericul ăsta. Știți cum erau? Alergau de colo-colo speriate. Nu e firesc să aveți astfel de pene de electricitate, voi trebuie să prevedeți situații de genul acesta”, a mărturisit Gabriela Cristea, pe rețelele de socializare.

Ce au pățit fiicele Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda la grădiniță

În urmă cu ceva timp, Gabriela Cristea a vorbit într-un interviu despre fiicele sale, Victoria și Iris. Prezentatoarea a mărturisit că micuțele ei au trecut printr-o perioadă neplăcută, atunci când erau la grădiniță. Se pare că cele două au fost supuse la un episod de bulliyng, însă vedeta a gestionat situația cu calm și lucrurile au revenit la normal.

„Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine”, a spus prezentatoarea în cadrul unui interviu.