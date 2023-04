„Nu se poate așa ceva” Ionuț Frumușelu a fost păcălit cu zeci de mii de euro de un vânzător de mașini. Cântărețul de manele este hotărât să meargă în instanță

In articol:

Ionuț Frumușelu își dorea de mult timp să își achiziționeze mașina visurilor lui, iar acest lucru s-a întâmplat recent. Însă, din păcate, nu a apucat să se bucure prea mult timp de ea că necazurile au început să apară, iar cel de la care a cumpărat autoturismul nici că mai răspunde la telefon.

Ionuț Frumușelu a fost păcălit de un vânzător de mașini

Un prieten de-al artistului l-a ajutat pe acesta să ajungă la un vânzător de mașini care aduce diferite autovehicule din Franța. Ionuț Frumușelul a fost foarte încântat de idee, așa că nu a mai stat pe gânduri și l-a contactat imediat și au semnat un contrat în prezența unui avocat. După ce a achiziționat mașina, artistul a realizat că nu este 100% funcțională și nici nu arată cum ar fi trebuit, iar următorul lucru pe care l-a făcut a fost să îl caute pe cel de la care a luat-o. Bărbatul l-a asigurat că se va ocupa de reparația mașinii până pe data de 14 martie, iar el nu va mai trebui să plătească niciun ban în plus.

„Am vrut să cumpăr o mașină și dându-mă din vorbă în vorbă cu un coleg, el mi-a zis că are pe cineva care aduce mașini din Franța, de 20 de ani, le aduce prin licitație. Mi-a garantat că în cazul în care mașina mai are defecțiuni, omul acesta are oameni și în banii care îi dau mașina va fi pusă la punct, tot ce trebuie. El va merge la R.A.R. prin firmă, va face, tot. Am bătut palma, i-am dat banii, prin prezența avocatului am semnat niște foi pe spatele certificatului de garanție, avocatul i-a specificat că trebuie să-mi dea garanție 6 luni la mașină prin firmă, el voia să mă țepuiască. Avocatul l-a pus să scrie pe spate toate angajamentele pe care și le ia, să-mi repare mașina până pe 14 martie, să fie totul așa cum trebuie.” , a declarat cântărețul, potrivit Spynews.

Vedeta vrea să meargă în instanță

Pentru a verifica dacă acele reparații garantate de către bărbat chiar au fost făcute, manelistul a mers la un specialist. Din păcate, veștile nu au fost prea bune, deoarece acesta i-a confirmat artistului că a fost păcălit de 13.000 de euro, iar acum vânzătorul nu mai răspunde nici la telefon. Ionuț Frumușelu este hotărât să nu lase lucrurile în acest fel și vrea să meargă pentru a face o evaluare a mașinii, ca mai apoi să depună o plângere în instanță.

„I-am dat banii, nu mi-a reparat mașina și nu îmi mai răspunde la telefon. El mi-a zis că a schimbat tot ce trebuia la ea, dar m-a mințit. Eu am dus-o la specialist și am aflat că m-a mințit și nu a făcut-o. Vreau să mă duc să scot o evaluare și vreau după să-i fac o plângere, nu se poate așa ceva. Acum nu mai pot să dau de el să pot să-mi înscriu mașina, mi-a închis telefonul în nas.”, a mai adăugat manelistul.

Ionuț Frumușelu [Sursa foto: Instagram]

