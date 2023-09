„Nu stau bine cu piciorul” Dorian Popa, declarații despre starea sa de sănătate, la șase luni de la operație! Artistul nu își ia liber nici măcar atunci când se confruntă cu probleme

In articol:

Dorian Popa este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima oară în lumina reflectoarelor a reușit să cucerească pe toată lumea datorită carismei și sincerității de care a dat dovadă.

De-a lungul timpului și-a clădit o carieră de succes în industria muzicală și actorie, iar de câțiva ani se numără printre cei mai vizionați influenceri din țară, având un număr impresionant de urmăritori.

Mai mult, artistul are o viață extrem de activă, fiind tot timpul implicat în numeroase proiecte. Drept dovadă, nu a stat pe tușă nici măcar după operația pe care a suferit-o la picior.

Dorian Popa a vorbit despre starea sa de sănătate

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Dorian Popa este extrem de muncitor și perseverent. Ba mai mult, pare că este de neclintit, în ciuda faptului că în urmă cu șase luni s-a operat la genunchi, asta după ce a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat. Chiar și în aceste condiții, artistul a preferat să nu stea pe tușă, ci să alerge între spectacole, concerte și afacerile sale.

Tocmai din acest motiv piciorul său nu s-a recuperat complet deoarece din cauza programului încărcat nu a mai avut timp să ajungă la ședințelele de kinetoterapie.

„Nu stau bine cu piciorul, sunt niște sentimente pozitive și negative. Nu stau bine cu piciorul, pentru că nu am mai ajuns la recuperare, pentru că am avut prea multe concerte, deci nu am cum să mă supăr. Am terminat vara în cel mai frumos mod posibil și m-am reîntors la colegii de la Steaua, la recuperare, la FCSB cum îi spune acum, și le mulțumesc lui Ovidiu și lui Meme Stoica din suflet pentru că mă primesc acolo. După fiecare tratament de recuperare mă simt mai bine. Mai am 6 luni de zile. Teoretic, după un an de la operație, deja începi să uiți de dureri.”, a mărturisit Dorian Popa pentru Click.ro.

Dorian Popa, declarații despre starea sa de sănătate [Sursa foto: Instagram]

Dorian Popa știe foarte bine ce vrea de la viață

Dorian Popa se bucură de succes pe toate planurile, însă a muncit foarte mult pentru a ajunge în acest punct al vieții sale. Mai mult decât atât, a făcut și numeroase sacrificii pentru a-și îndeplini visurile, însă nu regretă acest lucru. Artistul spune că cel mai mare coșmar al vieții sale sunt creditele bancare. Mai mult decât atât, Dorian Popa a mai adăugat și faptul că nu merge niciodată în vacanțe, întrucât nu simte această nevoie.

„Trebuie să îți dorești ceva în viață. Totul pleacă din interiorul tău. Nu ai cum să faci ceva dacă tu nu îți dorești acel lucru. Cine crezi că o să vină să îți bage foc la inimă să faci: sală, bani, chestii... Vă zic eu...totul trebuie să vină din interior. Până la urmă să faci bani nu este un lucru rău, este rău să lași banii să te transforme în ceva, să faci rău altor oameni pentru bani să calci pe cadavre ca să îți atingi tu obiectivele, dar să faci bani legal, cinstit, nu este nimic rău.

Nu am credite, urăsc creditele, sunt drama mamei mele, încă mai acopăr din creditele ei, pentru că nu mă lasă ea să le achit integral. Nu am nici măcar abonament la telefon. Eu sunt sărac, eu am cartelă. Nu cred că am fost de când muncesc într-o vacanță. Mie nu îmi plac vacanțele. Eu în vacanțe pierd bani”, a mai spus Dorian Popa pentru sursa menționată anterior.