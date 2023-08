Selly a recunoscut! De ce este atât de apropiat de Dorian Popa: „M-a ajutat foarte mult” | EXCLUSIV

In articol:

Selly este cel mai de succes vlogger din România, având cea mai mare comunitate pe youtube. Lumea îl urmărește și apreciază, tocmai pentru sinceritatea de care dă dovadă mereu, ideile inedite de videoclipuri și transparența față de publicul său.

La doar 22 de ani este milionar și duce o viață de invidiat.

Selly, adevărul despre prietenia cu Dorian Popa

Selly și Dorian Popa apar mai mereu împreună în diferite proiecte din mediul online. Îi leagă o prietenie veche, iar lumea s-a obișnuit să îi vadă colaborând în diferite contexte. Într-un interviu exclusiv, Selly ne-a spus de ce sunt cei doi atât de buni prieteni și ce părere sinceră are despre Dorian Popa.

„Nu mă înțeleg doar cu Dorian cel mai bine, dar avem lucruri în comun. E foarte muncitor, e un om pe care îl respect foarte mult. M-a ajutat foarte mult, mai mult poate decât l-am ajutat eu pe el. O să îl respect mereu și îi doresc doar bine, văd că îi merge foarte bine și cu proiectul rezidențial, cu tot ce face, chiar mă bucur pentru el.” , a mărturisit Selly.

Selly are planuri mari cu iubita lui

Selly are o relație de câțiva ani cu Smaranda. Aceasta nu a urmat cariera lui, ci se pregătește să devină medic.

În cadrul aceluiași interviu, Selly ne-a mărturisit că îi pregătește o mare surpriză în curând, ceva la care partenera lui de cuplu nici nu se așteaptă. Vloggerul ne-a spus și dacă îl deranjează întrebarea pe care o primește frecvent, referitoare la nuntă și copil. Selly a fost extrem de sincer și ne-a spus tot ce gândește.

"Suntem de 5 ani un cuplu, ne înțelegem foarte bine, ne iubim foarte tare și avem planuri mari. E surpriză. Urmează să mergem împreună în vacanțe. Nu o să o iau în fața camerei, ea are drumul ei în viață, e viitor medic, are foarte mult de învățat și cred că dacă am fi în același domeniu, nu ne-am înțelege atât de bine. Suntem în domenii separate și de asta cred că și durează relația noastră atât de bine. Nu mă enervează întrebarea cu nunta, copilul, dar e o întrebare la care nu am un răspuns, așa că puteți să întrebați că eu nu știu să vă răspund, că nici eu nu știu să îmi răspund mie la întrebarea asta." , a declarat Selly, pentru WOWnews.

