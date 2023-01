”Nu știu dacă mai eram astăzi” Bianca Pop, la un pas de tragedie, din cauza viciilor și a anturajului. Ce i-a salvat viața brunetei

In articol:

Bianca Pop este o figură cunoscută și controversată în spațiul public, de multe ori fiind prinsă în mijlocul unor adevărate scandaluri.

După participarea în show-ul unde a fost ispită, Bianca Pop a ieșit la înaintare prin comportament, declarații, anturaj, dar și problemele pe care le-a tot avut.

Bianca Pop s-a transformat total

Toate au dus-o în punctul în care să se lupte cu pentru viața sa, având nevoie de ajutor de specialitate pentru a-și reveni.

Alcoolul, prietenii, consumul de substanțe interzise, stresul, dar și felul său de a fi au făcut-o să nu mai închidă un ochi, să piardă multe kilograme, chiar și noțiunea realității.

Așa a ajuns ca mama să o interneze într-o clinică de specialitate, acolo unde a avut parte de tratamentul corespunzător, în urma căruia, acum Bianca se declară un alt om.

Bruneta spune că, deși atunci își condamna familia pentru că au închis-o în spital, acum îi este recunoscătoare, căci dacă nu ajungea pe patul clinicii, acum poate nu mai era în viață.

Mai mult decât atât, fosta ispită spune că acum face tot ce ține de ea pentru a nu mai trece încă o dată prin iadul de atunci.

Mănâncă, doarme și a renunțat la consumul de alcool și substanțe interzise, ba chiar, s-a și retras din anturajul care, spune ea, era foarte toxic.

''Eu eram foarte greu de stăpânit atunci. Era cam imposibil, știi? Și cum mi-am revenit pentru că dorm și îmi văd de treaba mea, nu beau, nu nimic. Efectiv nu eram eu, înțelegi? Eram foarte agitată, nu puteai să mă stăpânești! Da și asta (n.r. a făcut-o pe mama ei să sufere). Eu nu realizam atunci nimic. Și chiar am uitat multe chestii, nu îmi amintesc, nu știu ce s-a întâmplat, este foarte ciudat. Eu chiar mă bucur că am fost internată, atunci în acea clinică. Pentru că dacă nu eram, nu știu dacă mai eram astăzi. Eram foarte slabă, aveam 35 de kilograme. Nu mâncam nimic, nu dormeam, deci eu am avut nevoie să stau internată și să primesc perfuzii, pentru că asta am primit, vitamine. Și calmante ca să adorm, pentru că eu nu dormeam. Și așa mi-am revenit! Chiar mi-am revenit, din toate punctele de vedere. Comparativ cum eram atunci în trecut, acum da, pot să zic că pot adormi seara la nouă sau zece și dorm 12 sau 13 ore. Ceea ce este foarte bine pentru psihic'', a declarat Bianca Pop, la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, odată cu renunțarea la vicii, Bianca Pop spune că soarele a ieșit pe strada sa pe toate planurile. Pentru că și pe plan amoros lucrurile s-au liniștit de când formează un cuplu cu George.

El este bărbatul care a ajutat-o în tot acest proces de transformare, iar schimbarea sa se vede și în ceea ce privește relația. Acum cuplul lor este mult mai solid, iar certurile și neînțelegerile aproape că au dispărut definitiv.

''Bănuiesc că așa a fost să fie, să îl întâlnesc pe George și să-mi revin eu absolut din toate perioadele care au fost înainte, să mă liniștesc, să stau departe de anumite anturaje, care erau nocive pentru mine și să îmi văd de treaba mea. Acum este foarte liniștită (nr. relația ei), să știi, ne înțelegem foarte bine. Nu mai avem certuri sau chestii care au fost, absolut deloc! La început, nu știi ce îi place unuia și ce nu-i place'', a mai declarat fosta ispită.