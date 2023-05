Nu te așteptai să îl vezi pe Cornel Ilie așa! Solistul trupei Vunk a acaparat mall-ul și s-a pus serios pe cheltuit | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Ilie este solistul cunoscutei trupe Vunk. Formația este foarte ascultată și admirată de iubitorii muzicii rock. Pe lângă cariera de succes, Cornel Ilie are și o viață foarte interesantă, o familie frumoasă și o dragoste nemărginită pentru copiii lui.

Cornel Ilie, la shopping în miezul zilei

Cornel Ilie știe exact cum să își petreacă timpul liber și anume, la cumpărături. Solistul trupei Vunk a luat la pas un mall din Capitală și s-a pus serios pe shopping. Paparazzi WOWbiz au fost pe fază și l-au surprins în momentul lui de relaxare. În timp ce se plimba prin mall, Cornel Ilie avea căștile în urechi, conectate la telefon, unde vorbea cu cineva și era tot un zâmbet.

Artistul era îmbrăcat sport, lejer, dar aranjat în același timp și cu punga de cumpărături la purtător. Acesta și-a făcut cumpărăturile la un magazin de haine al unui cunoscut brand și probabil mai urma o nouă sesiune de shopping. Se pare că solistul trupei Vunk a vrut să se înnoiască la capitolul haine și nu stat pe gânduri, prezentându-se direct la mall.

Cornel Ilie, la fel de apropiat de copiii săi ca înainte de divorț

Cornel Ilie și fosta lui parteneră de viață au ales cu ceva timp în urmă să renunțe la mariajul lor și să o ia pe drumuri separate. Acest lucru nu înseamnă însă că sentimentele lor față de copiii lor s-au schimbat. Cântărețul face tot ce îi stă în putere să le fie mereu alături micuților săi, chiar dacă nu mereu poate să stea cu ele, din cauza programului său încărcat.

Chiar dacă copiii săi nu locuiesc cu el, Cornel Ilie are grijă să comunice constant cu aceștia. Mai mult decât atât, iată că artistul nu pierde niciodată momentul în care să le ureze noapte bună.

„Asta facem în fiecare zi, și dimineața când pleacă la școală, și seara când se culcă și, evident, și în timpul zilei, dar nu se poate să nu le spună tati noapte bună. Sunt cele mai importante ființe din viața mea și totul se învârte în jurul lor”, a spus Cornel Ilie, la un post de televiziune.

În ceea ce privește divorțul, solistul spune că totul ține de modul în care persoanele implicate reușesc să gestioneze acest moment mai puțin plăcut.

„I se acordă cumva o gravitate câteodată în plus, exagerată sau care cântărește mai mult decât este cazul și contează până la urmă cum o interpretezi, cum o gestionezi, cum îi faci loc în viața ta.(...) Noi am fost destul de maturi încât să ne dăm seama că trebuie să fim fericiți separat. Nu știu dacă e bine cum gândesc, dar în cazul nostru funcționează foarte bine. Nu mi-am refăcut viața sentimentală. Nu treci ușor peste un divorț pentru că astea sunt niște decizii pe care trebuie să le digeri și să le rumegi în timp. (...)Viața vine cu foarte multe surprize. Aștept să mă surprindă. Cine nu caută găsește. Dacă simt să mă recăsătoresc o să fac asta. Nu am nimic împotriva conceptului în sine. Nici nu caut asta neapărat, nici nu mă feresc. Eu îmi trăiesc viața foarte relaxat, încerc să nu pun piedici gratuite, să nu gândesc la cald.(...) Trăiesc momentul!”, a mai spus artistul.

