Cornel Ilie a dat cărțile pe față: este implicat într-o relație amoroasă! Ce spune artistul despre Lidia Buble

Cornel Ilie i-a lăsat pe toți surprinși atunci când a anunțat că se desparte de mama copiilor lui. Despărțirea celor doi a venit ca o bombă în showbiz-ul românesc, artistul spunând că el și Eliza, femeia cu care are doi copii, nu mai formează un cuplu. Acesta a dat vestea divorțului în luna septembrie a anului trecut.

De atunci, cei doi au rămas în relații foarte bune, pentru copiii lor.”Din Poveste’ a rămas O veste’. De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul divorț’ să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Există dragoste după iubire”, spunea Cornel Ilie, atunci când a anunțat vestea divorțului.

Cornel Ilie are o nouă iubită?!

După ce s-a zvonit mult timp că ar avea o relație cu Lidia Buble, iată că artistul s-a hotărât să dea cărțile pe față. Cei doi cântăreți au o relație de prietenie, așa cum au specificat în nenumărate rânduri, însă Cornel a recunoscut și că este implicat într-o relație amoroasă.

Acesta a postat câteva gânduri pe contul lui de Instagram, iar fanii au intrat la bănuieli. „Nu renunța niciodată la cineva la care nu trece o zi fără să te gândești”, scria cântărețul pe o rețea socială. Ulterior, acesta a fost întrebat dacă în viața lui există cineva la care să se gândească în fiecare zi. Răspunsul lui Cornel Ilie a luat pe toată lumea prin surprindere. Artistul, scurt și la obiect a spus un mare: DA.