"Nu vreau să mă mai ascund!" Fotbalistul care a recunoscut că e homosexual a fost căsătorit şi are un copil

Jakub Jankto (27 de an), un mijlocaş care evoluează la Sparta Praga, a recunoscut că este gay. Acesta este printre puţinii fotbalişti care au avut curajul să îşi dezvăluie adevărata orientare sexuală.

Jakub Jankto, fotbalist cu 45 de meciuri în naţionala Cehiei, nu a vrut să îşi mai ascundă orientarea sexuală şi a dezvăluit că este homosexual, într-un clip publicat pe contul său de Twitter.

"Precum toată lumea, am punctele mele tari, am slăbiciunile mele. Am o familie, am prieteni, am un job pe care l-am făcut ani buni cât de bine am putut, cu seriozitate, profesionalism și pasiune. Precum toată lumea, vreau să-mi trăiesc viața în libertate, fără frici, fără prejudecăți, fără violență, ci cu iubire. Sunt homosexual și nu vreau să mă mai ascund", a declarat Jankto.

Jankto este sprijinit total de clubul la care activează, Sparta Praga. Fotbalistul este împrumutat la echipa din capitala Cehiei de la Getafe. "Jakub Jankto a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală cu conducerea clubului, antrenorul și colegii săi acum ceva timp. Orice altceva privește viața lui personală. Fără alte comentarii și întrebări. Ai sprijinul nostru. Trăiește-ți viața, Jakub. Nimic altceva nu contează", a transmis Sparta Praga.

Jankto a fost căsătorit şi are un copil

Fotbalistul a anunţat prin susprindere pe toată lumea cu anunţul său, mai ales că se ştia despre el că a fost căsătorit şi că are un copil. Jankto şi Marketa Ottomanska au format un cuplu până în 2021 şi împreună au un băieţel în vârstă de 3 ani. Fosta soţie a fotbalistului a declarat că este alături de Jakub şi că îl susţine necondiţionat.

"Sunt foarte mândră că a reușit să-și adune atâta forță ca să facă anunțul. Este primul fotbalist activ care a anunțat. Singurii care au recunoscut-o sunt cei retrași, toți ceilalți țin secret... Le este frică de ce vor spune oamenii. Prefer sa stau deoparte, măcar pentru fiul nostru, care va trebui să crească alături de el. Este doar povestea lui Jakub, mărturisirea lui.

Când mi-a spus, Jakub mi-a oferit o mare libertate. Important e acum că este în siguranță și fericit. Cu siguranță este ușurat și nu va mai fi ros pe interior. Se temea că oamenii nu îl vor accepta așa cum este. Cred că oamenii îl vor iubi la fel de mult ca acum..... Sunt încă mulți care îi scriu mesaje private și îl amenință. Este groaznic că asta continuă să se întâmple și în ziua de astăzi. Oameni care se interesează de viețile altora.... Nu-l învinovăţesc. Suntem părinți, așa că trebuie să ne înțelegem", a declarat Marketa, conform as.com.

Jakub Jankto a evoluat, de-a lungul carierei sale, pentru Udinese, Ascoli, Sampdoria, Getafe şi Sparta Praga. La naţionala Cehiei a adunat 45 de meciuri şi 4 goluri.

