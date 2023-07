„Nu vreau să se ia nimeni de ea” Andreea Tonciu și-a retras fiica de la școală! Ce a făcut-o pe fosta asistentă TV să ia această decizie: „M-a deranjat”

In articol:

Andreea Tonciu este căsătorită de 7 ani cu Daniel Niculescu și au împreună o fetiță, pe Rebeca. Fosta asistentă TV și-a schimbat complet viața de când a renunțat la lumina reflectoarelor și este foarte concentrată pe viața de familie, în special pe creșterea fiicei ei, care a împlinit de curând 7 ani.

Rebeca urmează să înceapă școala din toamna acestui an, iar mama ei a luat o decizie radicală în privința educației sale.

Andreea Tonciu a dezvăluit, în urmă cu puțin timp, hotărârea importantă pe care a luat-o, gândindu-se la binele fiicei ei. Fosta asistentă TV a decis să o retragă pe Rebeca de la școala de stat la care aceasta era înscrisă și să o mute la una privată. Vedeta a declarat că, deși școala de stat la care fiica ei ar fi trebuit să înceapă clasa întâi era a 3-a pe țară, instituția nu ar mai avea un personal atât de implicat ca pe vremuri. De asemenea, Tonciu a fost nemulțumită de modul în care se purtau ceilalți copii și s-a temut pentru siguranța Rebecăi.

„Am mutat-o pe fata mea de la școala de stat la școala privată. Statul nu își mai face treaba. Rebeca a fost la o școală de stat, ce se află pe locul trei pe țară, dar nu mai e ce a fost, a rămas doar numele de instituție. Nu am fost deloc mulțumită de copiii din școală, vreau ca fata mea să fie în siguranță, nu vreau să se ia nimeni de ea. M-a deranjat pe mine că școala asta era în aceeași curte cu liceul și nu voiam să crească copilul și să se ia cei mari de ea. Ea trece în clasa I acum, avea cursuri până la ora 11:15, după trebuia să-i găsesc un afterschool”, a declarat Andreea Tonciu pentru Spynews.ro.

Andreea Tonciu a decis să își retragă fiica de la școala de stat [Sursa foto: Instagram]

Andreea Tonciu a înscris-o pe Rebeca la o școală privată

Vedeta își dorește ca fiica ei să aibă parte de o educație la nivel înalt, așa că a hotărât să facă o schimbare radicală.

Andreea Tonciu nu vrea ca fiica ei să învețe la o școală de cartier, așa cum a studiat ea și a căutat o instituție de învățământ care să îndeplinească toate cerințele sale. Fosta asistentă TV a înscris-o deja pe Rebeca la o școală privată, care are program prelungit. De asemenea, fiica Andreei Tonciu va avea program de masă în cadrul școlii, dar va face și alte activități, petrecându-și 10 ore pe zi în instituția de învățământ.

„Așa știu că la școală privată e de la ora 8 la ora 6 seara, într-o școală unde și mănâncă, are și activități, face și after cu aceeași profesoară și e mult mai convenabil. E campus frumos, e altceva, nu vreau ca fata mea să învețe cum am învățat eu, la o școală de cartier”, a mai zis Andreea Tonciu.