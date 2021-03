Nunta anului în showbiz! Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de noul iubit!

In articol:

Nunta anului în showbiz! Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie de actualul partner de viață. În cadrul unui interviu, actrița a făcut totul public despre relația cu iubitul său, Cristi.

Ioana Ginghină, cerută în căsătorie

Ioana Ginghină a trecut printr-o perioadă destul de complicată, după divorțul de fostul soț, însă se pare că soarele iese și pe strada vedetei. În luna octombrie a anului trecut, actrița a sărbătorit un an de relația cu actualul său partener de viață, Cristi.

Totuși, se pare că asta nu este tot! Ioana Ginghină urmează să îmbrace rochia de mireasă, din nou, pentru că a primit inelul de logodnă.

Totodată, frumoasa artistă recunoaște faptul că își mai dorește un copil și că lucrează la acest vis la momentul actual.

"Ar fi cel mai frumos lucru care mi s-ar putea întâmpla. Îmi doresc mult să mai am un copil. Întotdeauna mi-am dorit să am doi copii. Deci, suntem deschiși dacă e să se întâmple. Noi lucrăm la asta", a declarat Ioana Ginghină, potrivit VIVA.

În continuare, Ioana a mai adăugat faptul că a avut parte de o Zi a Îndrăgostiților pe cinste. Ea și iubitul ei au împodobit casa cu inimioare, au primit cadouri și a fost surprinsă cu buchete de florin, semn că iubește și se simte iubită, la rândul ei.

"Daaaa… cred că este primul an în care am sărbătorit așa cum scrie la carte. Am împodobit casa cu inimioare, am primit cadouri și buchete de flori, am ieșit după mai bine de 4 luni la restaurant și am fost grețos de romantici toată seara. Ne-am comportat ca doi adolescenți și ne-a făcut așa de bine", a mai adaugat actrița.