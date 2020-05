Sarah Parish, actrita care o interpreteaza pe Lucrezia Tornabuoni, mama lui Lorenzo din celebrul serial difuzat de Kanal D "Familia Medici: Conducatorii Florentei", este extrem de implicata in viata comunitatii. In aceasta perioada dificila pentru sistemul de sanatate din Anglia, s-a hotarat sa dea o mana de ajutor. Indragita actrita britanica este foarte activa pe retelele de socializare unde organizeaza evenimente online, cu vanzare de bilete, fondurile stranse fiind redirectionate catre spitale.

Hotarata sa stranga bani din orice, aceasta a scos la licitatie inclusiv momentul in care l-a tuns pe sotul ei, celebrul actor James Murray.

"Daca sunteti de parere ca am facut treaba buna, donati 5 lire pentru a asigura masa medicilor din prima linie. Daca nu va place, donati oricum, parul va creste, dar doctorii trebuie sa se hraneasca azi", a scris Sarah Parish pe o retea de socializare, postarea primind mii de like-uri si sute de comentarii.

Actrita, in varsta de 51 de ani, s-a nascut in Yeovil, Somerset, prima aparitie pe o scena fiind la varsta de doi ani cand a fost perla dintr-o stridie intr-un spectacol de pantomima.

A urmat cursurile Academy of Live and Recorded Arts in London. A avut numeroase roluri si a jucat in seriile BBC "Shakespeare Retold", "Merlin" si "Atlantis".

Pe plan personal, actrita a suferit o mare pierdere, suferinta dandu-i putere sa ii ajute pe altii in nevoie. Impreuna cu partenerul de viata, James Murray, au infiintat o fundatie pentru a sprijini unitatea de terapie Intensiva a spitalului de pediatrie Southampton General Hospital, locul unde si-au pierdut prima fiica, cand aceasta avea opt luni. Micuta s-a nascut prematur avand sindromul Rubinstein–Taybi. Cei doi actori au fost binecuvantati cu o fiica, Nell, acum in varsta de 11 ani, in acelasi an in care au pierdut-o pe micuta Ella-Jayne.

