In articol:

Pensionara în vârstă de 86 de ani a contestat în instanță amenda pe care a primit-o, sperând ca sancțiunea să fie anulată sau înlocuită cu un advertisment sau, cel puțin, diminuată.

„Eu locuiesc singură, soțul meu fiind decedat de mulți ani. Știam că trebuie să ies după ora 11:00. Eu sunt bătrână și merg mai greu. Ceasul meu arăta că mai sunt câteva minute când am ieșit din casă. Am mers la piață să-mi cumpăr ceva de mâncare și să-mi iau pe urmă niște medicamente.

Până la ora 13:00, trebuia să fiu înapoi. Stau destul de departe de piață și trebuia să ajung și la farmacie, pentru a-mi lua niște medicamente”, a povestit Maria Trofin pentru BZI.

Citeste si: Andra Volos nu a mai suportat și a spus adevărul despre despărțirea de Mocanu: „A fost o regie! Eu l-am trimis pe Bogdan să mă înșele cu alta...”

Bătrâna a primit amendă de cinci ori mai mare decât minimul legal

Maria Trofin ar fi putut primi doar un avertisment, dar agentul constatator Liviu Chiriac a preferat să-i dea bătrânei o amendă de cinci ori mai mare decât minimul legal.

„Eu am lucrat la o farmacie și știu foarte bine ce înseamnă lupta cu acest virus. Aveam mască de protecție, aveam mănuși… Aveam și declarație pe propria răspundere! Dar domnul polițist nici nu a vrut să audă! M-am rugat de el să mă înțeleagă. M-am umilit în fața lui, însă… degeaba! Mi-a spus că mă amendează pentru că am încălcat legea. Nu am vrut să semnez procesul-verbal și, atunci, a spus că îmi arată el mie ce poate face! Nu am semnat pentru că am considerat că nu am greșit cu nimic. Mi-a zis că voi plăti scump pentru ce am făcut, că o să-mi vând casa!”, a spus plângând bătrâna, pentru sursa mai sus citată.

Ieșeanca de 86 de ani are o pensie de doar 800 de lei și acum trăiește cu teama că va rămâne fără un acoperiș deasupra capului.

„Nu pot să mai închid ochii noaptea! Mi-e frică să nu vină acel polițist și să-mi ia casa!”, a mai spus ea.