O cântăreața celebră de la noi susține că soțul ei a murit după o greșeală a medicilor! ”Am solicitat necropsie și mi s-a spus că nu a avut...”

Doi ani i-au trebuit interpretei Brîndușa Covalciuc Ciobanu să aibă puterea să vorbească despre moartea soțului ei, care s-a petrecut la doar 56 de ani. Bărbatul suferea de o afecțiune gravă la ficat și avea nevoie de un transplant.

Soțul Brîndușei Covalciuc Ciobanu, lăsat să moară din cauza unui diagnostic greșit

Brîndușa Covalciuc Ciobanu nu se poate obișnui cu ideea că cel care i-a fost alături o mare parte din viață a fost lăsat să moară pe baza unui diagnostic greșit . Acesta a fost scos de pe lista pentru transplant după ce medicii i-au pus un diagnostic sever, care i-a făcut pe medici să nu-și asume o astfel de operație. Cu alte cuvinte, soțul interpretei a fost lăsat să moară, susține aceasta. Mai grav este că în urma necropsiei s-a aflat că bărbatul nu suferea de acea boală și că putea fi salvat dacă se intervenea la timp.

”Am sperat într-un transplant hepatic. Lucru care dacă nu a vrut Dumnezeu, nu s-a întâmplat. Soțul meu era pe o listă de transplant, i s-a spus la un moment dat la tomograf că are o asperogiloză pe unul dintre plămâni iar anestezista de la spitalul Fundeni nu a vrut, a zis că moare în transplant sau după. Atunci, a rămas în voia Domnului. După moartea lui am solicitat o necropsie, ca să mă conving, și mi s-a spus că n-a avut nici o asperogiloză”,a povestit Brîndușa Covalciuc Ciobanu la emisiunea ”Floclorul sub lupă ” de la Etno TV.

Și interpreta a fost diagnosticată eronat cu cancer la sân

Soțul Brîndușei s-a prăpădit în urmă cu doi ani fără ca cineva să încerce să-l mai salveze. Interpreta a dezvăluit că s-a oferit să-i doneze ficatul ei, doar că era trecută de vârsta admisă pentru a putea fi donatoare și nici nu avea o grupă de sânge compatibilă.

Brîndușa Coavlciuc Ciobanu a mai avut o experiență neplăcută legată de medici și diagnostice. În urmă cu câțiva ani, cântreața a suferit un adevrat șoc atunci când i s-a spus că suferă de cancer la sân. Și atunci, diagonsticul a fost unul greșit însă din fericire, în urma investigațiilor ulterioare, s-a descoperit că nu suferă de această afecțiune.