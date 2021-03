O cântăreață celebră îi susține pe huligani. A fost făcută praf pe internet: ”Așa aflu de ce au renunțat la tine cei de la DJ Project”

In articol:

Ellie White este una dintre cunoscutele artiste din România. Cântăreața a simțit nevoia să lase un comentariu la una din postările făcute de polițistul Marian Godină. Omul legii a publicat imagini cu câțiva tineri, care loveau ceea ce pare a fi un tonomat, dar și cu alții care au spart sticla de la stațiile de autobuz.

Clipul video postat de Godină a adunat mii de reacții în mediul online, printre care cea a artistei.

Comentariul publicat de Ellie White a stârnit un val de reacții negative la adresa ei. Cântăreața a criticat măsurile luate de autoritățile române, dând de înțeles că acțiunile huliganilor sunt normale, ținând cont de ” ultimul an de bătaie de joc”. Oamenii au atacat-o dur pe artistă, criticând-o pentru părerea pe care a ales să o spună public, la postarea lui Marian Godină.

” Din păcate, era de așteptat...țara întreagă musteste a revoluție...Măsurile luate de autorități nu prea ajută populația care NU are nicio vină pentru această criză sanitară, dar cumva toți se așteaptă ca oamenii să stea cuminti in casă și să moară de foame. Așa ceva nu se poate! Asta este o măsură normală, în concordanță cu ultimul an de bătaie de joc”, este mesajul postat de Ellie White, care a stârnit revolta internauților.

Comentariile lăsate în dreptul mesajului lui Ellie White

Drama neștiută a cântăreței Ellie White!

În urmă cu șase ani, Elena Baltagan a pierdut o persoană extrem de importantă din viață ei. Tatăl artistei s-a stins din viață la aproximativ o lună de zile după ce vedeta a născut. Se pare că omul nu a apucat să își vadă nepoata, artista locuind la București, iar tatăl ei la Buzău.

Cu durere-n suflet, Elena își aduce aminte că nu avea o legătură prea strânsă cu părintele ei, iar acum regretă că nu a avut o relație mai bună cu acesta.

„Tata a murit la o lună după ce s-a născut Maria. Nu a apucat să o vadă, pentru că el stătea la Buzău. Eu abia o născusem pe Maria, locuiam la București și nu ieșisem cu ea încă. Nu aveam o legătură foarte strânsă. L-au găsit vecinii din sat. După ce s-a despărțit de mama, tata s-a dus înapoi la casa părintească. Sunt anumite lucruri pe care chiar dacă le regreți, nu ai ce să faci, pentru că nu depind de tine ”, a spus Ellie White, în cadrul unui interviu.