Ellie White este în culmea fericirii! Când va face nuntă celebra cântăreață: „Am fost cerută frumos”

Ellie White va ajunge în fața altarului în anul 2021! Celebra cântăreață a dezvăluit că urmează să facă nunta alături de iubitul ei. Cei doi sunt împreună de mai bine de 13 ani și au împreună doi copii. Ellie White și Doru Tincă au vorbit de mult eori despre căsătorie, însă planurile lor au fost mereu amânate.

Pentru un post de televiziune, Ellie White a declarat că a fost cerută de iubitul ei la doar o lună după ce s-au cunoscut.

„Am fost cerută frumos, în genunchi, în camera de hotel, la o lună după ce ne-am cunoscut. La noi logodna încă durează de 13 ani. După 5 ani de relație am avut de ales în a face copii sau a ne căsători și am făcut un copil. După aia a venit și al doilea copil. După atâția ani de relația nu mai simți nevoia să te căsătorești. O să facem și nunta. Aseară pe drum veneam de la Brașov, am pupat-o și i-am spus „Happy Dragobete”. Anul trecut am împlinit 13 ani de relație, deja știm totul unul de celălalt. Anul ăsta ne căsătorim. E la fix. La noi așa se întâmplă”, a spus Ellie White, pentru un post de televiziune.

Ellie White, împreună cu logodnicul și copiii lor [Sursa foto: Facebook]

Drama neștiută a cântăreței Ellie White! Artista și-a pierdut tatăl

Ellie White a făcut declarații cutremurătoare despre un moment dificil din viața ei. Artista a mărturisit că în urmă cu șase ani de zile și-a pierdut tatăl.

Cel mai mare regret al cântăreței este că nu a apucat să își vadă nepoții.

„Tata a murit la o lună după ce s-a născut Maria. Nu a apucat să o vadă, pentru că el stătea la Buzău. Eu abia o născusem pe Maria, locuiam la București și nu ieșisem cu ea încă. Nu aveam o legătură foarte strânsă. L-au găsit vecinii din sat. După ce s-a despărțit de mama, tata s-a dus înapoi la casa părintească. Sunt anumite lucruri pe care chiar dacă le regreți, nu ai ce să faci, pentru că nu depind de tine”, a spus Ellie White, în cadrul unui interviu.