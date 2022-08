O companie de telefonie mobilă i-a înșelat pe români! Oamenii și-au pus mâinile în cap când au primit facturile

In articol:

Mai mulți români au fost țepuiți de către o societate de telefonie mobilă. Înșelăciunea s-a petrecut în Baia Mare, unde compania cu pricina le-a promis oamenilor că, dacă își prelungesc abonamentele pe care le aveau la ei urmează să primească un produs gratuit.

Cei care luau această decizie ar fi primit direct acasă un smartphone, drept recompensă că au ales în continuare serviciile societății.

O companie de telefonie a descoperit cum să-i țepuiască pe români. [Sursa foto: PixaBay]

Au sperat la telefoane gratuite, dar s-au ales cu facturile mărite

Așa cum era de așteptat, o astfel de ofertă a fost aproape de nerefuzat pentru cei din Baia Mare. Zilele au trecut și din ce în ce mai mulți oamenii au fost de acord cu oferta propusă.

La finalul lunii, când au ajuns facturile, cei care au prelungit abonamentele au constatat cu stupoare că sumele pe care trebuiau să le achite s-au dublat.

Una dintre victime, o femeie în vârstă de 51 de ani, a povestit exact cum a ajuns să prelungească contractul.

„Am fost abordată de o doamna aparent foarte drăguță, care îmi oferea un telefon gratuit, fără implicarea unor costuri suplimentare. Așa îmi spunea, dar uimirea mi-a fost mare când am vrut să plătesc factură telefonică zilele acestea aveam în plus aproximativ 100 de lei”, a povestit femeia, pentru adevarul.ro.

După ce a văzut cât trebuie să achite, doamna s-a dus glonț la magazin pentru a le cere explicații angajaților.

„Mi s-a spus că este rată pentru telefonul care de fapt fusese promis gratuit. Au spus că nu se modifică absolut nimic. În plus, pe factură apărea rata 27 de lei. Atunci mă întreb ce semnifică restul, până la 97 de lei”, a mai povestit femeia păcălită.

Pentru că a prelungit contractul pentru încă 24 de luni, femeia a cerut ajutorul Protecției Consumatorilor. Acolo s-a întâlnit cu altă victimă, o bătrână în vârstă de 79 de ani care s-a trezit că trebuie să scoată din buzunar lunar încă 121 de lei.

„M-am dus la magazin să plătesc și mi-au spus că am 175 de lei de plată. Am întrebat de ce și mi-au spus că am rată la telefon. Dar nici măcar nu a fost vorba de așa ceva. Mi-au spus că e bonus, că nu am nimic de plătit”, a declarat bătrâna.