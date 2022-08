Nici în Grecia nu sunt doar prețuri mici! Doi tineri au plătit 400 de euro pentru câteva stridii și o bere: „Prețul era de 29 de euro pe stridie”

In articol:

Din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă vacanțele în Grecia. Oamenii sunt atrași de condițiile bune și de prețurile relativ mici cu care sunt întâmpinați.

Iată însă că și acolo există proprietari de restaurante care aleg să-i țepuiască pe turiștii care le trec pragul, așa cum au aflat pe pielea lor doi tineri.

Doi tineri au plătit 400 de euro pentru câteva stridii și o bere. [Sursa foto: Facebook ]

Doi îndrăgostiți au achitat o notă de plată halucinantă pentru o simplă gustare

Doi tineri, îndrăgostiți au plecat în vacanță în Grecia fiind siguri că se vor întoarce doar cu amintiri plăcute, însă nu a fost așa. După o zi lungă la plajă, lui Alex și Lindsay Breen li s-a făcut foame, așa că au ales un local la care să ia masa.

Cei doi au fost întâmpinați de un ospătar imediat ce au pus piciorul în restaurant. Angajatul i-a întrebat dacă doresc să comande stridii. Femeia spune că a acceptat bucuroasă sugestia, pentru că este familiarizată cu preparatul.

Pe lângă duzina de stridii, cuplul a mai consumat un cocktail și o bere.

Chiar dacă aveau deja mâncare pe masă, chelnerul îi întreba constant dacă nu vor să comande mai mult, povestesc cei doi tineri pe internet.

„Ne-am dus la barul cu stridii să mâncăm și să bem ceva. Au spus imediat ”vreți stridii?” Erau foarte încrezuți. Am spus da și chelnerul a spus ”O duzină?” așa că am spus ”Da!”, pentru că o duzină este o comandă tipică. Soțul meu a comandat o bere și am cerut un meniu de cocktail. Când am terminat stridiile, a încercat să ne facă să avem pulpe de crab și, slavă Domnului, nu am făcut-o. El a spus ”Știi ce ar merge foarte bine cu stridiile astea? Picioare de crab. Vreau să vă aduc ceva? Și am spus că nu, am vrut doar o gustare rapidă și o băutură.”, a scris femeia.

Șocul pentru cei doi a venit însă atunci când i-au cerut ospătarului să le facă nota. Angajatul a refuzat să le spună cât trebuie să achite la masă și l-a chemat pe tânăr într-o încăpere alăturată, unde l-a informat că fiecare stridie costă 29 de euro, adică un total de 400 de euro.

„Pe măsură ce refuzăm ceea ce încerca el să ne dea, era din ce în ce mai frustrat. Când eram gata să plecăm, m-am dus la toaletă și l-au pus pe soțul meu să meargă într-o cameră din spate să plătească. Acolo i-au dat nota de plată de 400 de euro. Soțul meu s-a dus la toaletă și când s-a întors a spus că crede că a văzut un meniu înăuntru care spunea că era 29 de euro pe stridie și i-am spus că nu se poate.”, a mai povestit tânăra.

Nici în Grecia nu sunt doar prețuri mici! [Sursa foto: PixaBay]

Proprietarul localului, răspuns surprinzător la nemulțumirile tinerilor

Cuplul nu s-a mulțumit doar să povestească întâmplarea neplăcută pe internet, ci a și lăsat o recenzie negativă restaurantului. Surprinzător a fost însă faptul că proprietarul localului le-a răspuns la recenzie și i-a întrebat surprins care a fost mai exact problema.

„Vă mulțumesc pentru timpul acordat postării recenziei dvs, dar puteți clarifica motivul exact al dezamăgirii dvs? Prețurile menționate sună corect, așa că aș dori să înțeleg care a fost problema. Băuturile nu au fost ceea ce te așteptai, decorul sau serviciul? Părerea ta este importantă pentru noi. Așadar, am aprecia dacă ați acorda câteva minute pentru a clarifica”, este răspunsul oferit de patron.