O fană a reușit să o enerveze maxim pe Bianca Drăgușanu! Femeia a contactat-o pentru a-i împrumuta o sumă enormă. Motivul uluitor pentru care admiratoarea i-a cerut bani

Bianca Drăgușanu este iubită și apreciată de mulți români, iar de când a intrat în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, blondina păstrează frecvent legătura cu admiratorii săi prin intermediul rețelelor de socializare, în special pe Instagram, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în

viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că Bianca Drăgușanu le-a povestit fanilor de pe Instagram cum o admiratoare a reușit să o enerveze la cume, căci i-a cerut împrumut o sumă enormă de bani.

Concret, blondina a fost sunată de respectiva fană, care i-a cerut 14.000 de euro pentru a-și face o operație de micșorare a stomacului. Ceea ce a deranjat-o la maxim pe vedetă a fost că femeia a sunat-o insistent toată ziua, doar pentru a-i cere suma respectivă de bani.

„Am primit astăzi cred că zeci de telefoane, zeci de mesaje pe numărul de telefon al atelierului, unde primesc de obicei comenzi și întrebări despre rochiile pe care le fac. O anumită persoană, disperată să dea de mine, că are să-mi transmită ceva foarte important, că e o chestiune de viață și de moarte, voia neapărat să ia legătura cu mine.

Într-un final m-am lăsat înduplecată și am zis că poate salvez și eu viața cuiva, că de fapte bune sunt bună și sunt persoana înapoi, zic: <<Bună, sunt Bianca, cu ce pot să te ajut?>>, la care îmi spune: <<Bună, sunt Bianca, mă cheamă la fel ca și pe tine, te apreciez, sunt din Brașov. Este foarte important pentru mine să mă ajuți că sunt disperată, vreau să îți cer 14.000 de euro împrumut că am nevoie să fac tratamente corporale și îți promit că îți dau banii înapoi eșalonat, 1.000 de euro pe lună>>”, a povestit blondina.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

„Am încercat să o sfătuiesc, dar ea voia bani de la mine”

Bianca Drăgușanu susține că femeie a insistat mai bine de 20 de minute să-i dea suma respectivă de bani, cu promisiune că îi va înapoia.

De asemenea, blondina nu s-a lăsat înduplecată, motiv pentru care a încercat să o sfătuiască ce ar fi bine să facă pentru a slăbi, fără a fi nevoită să recurgă la operație de micșorare a stomacului, însă fana nu a dorit în fel și chip să accepte sfaturile vedetei.

„Domnule, și m-a ținut asta la telefon vreo 20 minute în care a încercat să mă convingă bunele ei intenții prin care își dorea cu disperare să slăbească și îmi explica că a cheltuit 7.000 de euro pe nu știu ce tratamente corporale, că este campioană la slăbit și la îngrășat. Am încercat să o sfătuiesc, dar ea voia bani de la mine, că mi dă ea, că ne împrietenim și i-am spus că mie nu-mi trebuie prieteni noi, după care pe un ton foarte obraznic a început să mă așa... nu neapărat amenințe sau jignească că nu are cum, că vrabia mălai visează. Mi-a spus că roata se întoarce și practic a încercat să mă condiționeze cumva că dacă nu-i dau bani îți dai seama că se întoarce roata și ajung eu la... Nebuno care ești, stai liniștită!

Am încercat să o sfătuiesc și să-i spun că slăbitul este gratis, că slăbitul nu te costă bani. Ca să nu ziceți că aberez, am și înregistrat-o, pentru că eram convinsă că mă va înregistra ea pe mine. Mă rog, femeia sau fata asta de 20 și ceva de ani a încercat să mă convingă pe mine de resursele ei psihologice, pentru că avea un debit verbal și vorbea foarte bine, era un orator bun, că vrea neapărat bani ca să slăbească. Frate, ca să slăbești nu-ți trebuie bani, foamea e gratis, sportul e gratis, ambiția e gratis, echilibrul e gratis, somnul e gratis. Ca să scapi de stres, ține minte patru gratis S: sală, soare, sport și somn. N-ai cum frate să-mi cer bani că-mi dai tu înapoi”, a mai adăugat ea.

Totodată, Bianca Drăgușanu a venit cu o serie de informații noi despre situația prin care a trecut cu femeia care a stresat-o cu apeluri și mesaje, spunând că, mai nou, aceasta o amenință că va merge să vorbească public despre vedetă.

Chiar și așa, Bianca Drăgușanu nu s-a lăsat intimidată de femeie, transmițându-i că aceste metode de ”șantaj” nu merg cu ea.

„Update al situației de astăzi. Retardata a început să-mi dea mesaje vocale pe numărul de telefon de pe care am sunat-o și a început să mă amenințe, dar mă amenință că spune că merge la televizor și spune ea despre mine și o să facă ea ce am făcut eu când am devenit celebră, să fie un fel de eu. Ești prăjită rău de tot!”, a mai spus ea.