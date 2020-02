O farmacistă de 39 de ani din Timișoara a fost găsită fără suflare, sâmbătă, în locuința ei.

Mama fetei în vârstă de 71 de ani, farmacist la rândul ei de ani buni, a fost cea care a făcut apelul la 112 și a cerut ajutor.

Echipajul de la Ambulanță ajuns la fața locului nu a putut decât să constate decesul femeii.

Potrivit Mediafax.ro, femeia se confrunta cu stări de depresie și ar fi murit în urma unei supradoze cu medicamente.

"In jurul orelor 14.00 organele de politie au fost sesizate cu privire la decesul unei persoane in varsta de 39 de ani, domiciliata pe strada Memorandului. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului, unde au constatat ca cele sesizate se confirma. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", a declarat pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al IPJ Timisoara, Aurora Voicila.

Ea suferea de depresie de mai mulți ani și apropiații îi cunoșteau problemele psihice cu care se confrunta.