O fată pe jumătate româncă este eroină în America! Nadia Popovici l-a salvat pe un membru din staff-ul unei echipe de hochei!

Brian Hamilton, un membru din staff-ul tehnic al celor de la Vancouver Canucks, i-a mulțumit într-un mod aparte Nadiei după ajutorul pe care fata i l-a dat în timpul unui meci de hochei în octombrie 2021.

Nadia Popovici a „ochit” din timp o problemă periculoasă

The internet community helped us find Brian's hero, Nadia, and tonight they met in person where he got to express his sincerest thank you to her for saving his life.



A story of human compassion at its finest. pic.twitter.com/66ogo5hB1a — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

Nadia Popovici s-a născut în Vancouver (Canada), însă locuiește, în prezent, în Seattle (SUA). Aceasta studiază medicina la Universitatea din Washington și se pare că ceea ce a învățat în practica din spitale i-a prins foarte bine și la meciul echipei preferate.

Nadia este fană a lui Vancouver Canucks și a fost în tribunele meciului pe care echipa ei l-a jucat în deplasare cu Seattle Kraken, în octombrie, anul trecut.

Pentru că stătea fix în spatele băncii de rezerve, Nadia Popovici a observat că Brian „Red” Hamilton, membru în staff-ul lui Vancouver, are pe gât o aluniță cu potențial cancerigen.

Fata l-a avertizat pe Hamilton printr-un mesaj scris pe telefonul ei: „E posibil ca alunița de pe ceafa ta să fie canceroasă. Te rog, du-te la un medic!”

Echipa favorită o ajută pe Nadia Popovici să își continue studiile la medicină

Nadia Popovici honored on the Kraken video board where they also announced the Kraken and Canucks would be giving her $10,000 for her college tuition pic.twitter.com/DuRAj93Bfo — Marisa Ingemi (@Marisa_Ingemi) January 2, 2022

Omul din staff-ul lui Vancouver Canucks a luat în serios avertismentul Nadiei, așa că s-a dus peste două zile la medic.

„Mesajul pe care mi l-a arătat pe mobil va rămâne pentru totdeauna imprimat în mintea mea: a făcut posibil ca eu să rămân în viaţă. Observaţia tinerei a fost corectă şi acea aluniţă de pe ceafa mea era un melanom malign şi, datorită insistenţei sale şi intervenţiei rapide a medicilor, a dispărut. M-a scăpat de o moarte lentă. Doctorul mi-a spus că dacă aș fi ignorat alunița încă 4-5 ani, nu aș mai fi putut face nimic”, a spus Brian Hamilton recunoscător.

În semn de mulțumire pentru gestul Nadiei Popovici, Brian Hamilton și echipa au strâns 10.000 de dolari printr-o campanie online prin care ea să poată continua medicina. La meciul pe care Vancouver l-a jucat de Anul Nou la Seattle, aceasta a primit mulțumirile pe tabela de marcaj a arenei.

Together with the @SeattleKraken, we awarded Nadia Popovici a $10,000 scholarship for medical school as a show of our appreciation 👏 pic.twitter.com/VgK8aMgJTA — Vancouver #Canucks (@Canucks) January 2, 2022

