Jocuri de noroc [Sursa foto: PixaBay]

Carmen este fiica unor medici de succes. Femeia din Deva a trecut printr-un moment tragic alături de fostul soț. Acesta era un pasionat al jocurilor de noroc. Într-o seară, venind cu câțiva prieteni acasa, bărbatul a început să joace cărți pe mize din ce în ce mai mari, chiar sub ochii soției. Dar nu s-a oprit doar la bani. Propriu ei soț o jucase pe Carmen la cărți. Bunica femeii din Deva, care a și atenționat-o cu privire la neliniștea ei în privința bărbatului nu a fost de acord cu această căsătorie. ”Nu face fata mea pasul ăsta, până nu-l cunoşti. Bărbatul are o mie de feţe. Uită-te numai ce ochi are. Mie nu prea-mi place, da dacă tu îl vrei, asta este. Gândeşte-te însă, fata mea!“, o sfătuia bunica pe Carmen înainte să se căsătorească cu Adrian.

In articol:

Femeia din Deva l-a cunoscut pe fostul ei soț într-o vacanță în Creta. Totul a decurs foarte repede între cei doi, iar Carmen era destul de sigură pe sentimentele ei. Cei doi au hotărât să facă pasul cel mare și au stabilit data nunții. A fost o nuntă de oameni bogați. Fericirea n-a durat mult și problemele au început să apară. „A fost o nuntă cu tot fastul. O nuntă de oameni bogaţi. A urmat luna de miere. Şi atât. Pentru mine începuse coşmarul. (…) Întârzia tot mai des la lucru, treceau după amieze şi seri lungi când nu ştiam unde umblă. Apoi, am început să-l aştept nopţi întregi. De fiecare dată, găsea scuze. O întâlnire peste program, afaceri, discuţii, probleme la birou. Până când, exasperată, l-am urmărit într-o seară şi, văzându-l intrând pe uşile unui cazinou, am înţeles brusc adevărul: juca. Era un pasionat al jocurilor de noroc“, a povestit Carmen.

Citeste si: Femeie terorizată de soțul ei! Mărturisiri cutremurătoare: „Mă vrea moartă”

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: VIDEO. Trei minori au legat cu sfori doi câini, care erau bătuți să tragă niște lemne. Imaginile șocante au fost filmate chiar de tatăl copilului! Nuntă cu mare fast[Sursa foto: PixaBay]

Bărbatul jucase cărți pe mize chiar sub ochii soției

În seara în care Adrian își chemase prietenii la el acasă ca să joace cărți pe mize chiar sub ochii soției, femeia a reușit să fugă din apartament și a mers direct la bunica ei. ”Al meu pierdea din greu. Se îmbătase şi avea o privire tulbure, disperată. La un moment dat, când am trecut prin sufragerie i-am văzut cum mă priveau. Insistent şi lacomi, ca şi cum mă câtăreau la piaţă. Atunci m-a străfulgerat ca un cuţit prin inimă. Am ştiut, ca şi cum mi-ar fi spus cineva că ajunsesem o miză pe masa de joc. Propriul meu soţ mă jucase la cărți”, a mai povestit speriată femeia din Deva. După doi ani, Carmen și-a refăcut viața alături de un bărbat care mai fusese și el căsătorit.

Sursa: Impact