Stevie Carver

Stevie Carver a suferit un atac cerebral atunci când avea 36 de ani. Femeia s-a trezit din comă, ca prin minune, însă totul a luat o întorsătură stranie, după ce aceasta a uitat în ce an suntem. Stevie Carver, după ce s-a trezit din comă, era convinsă că este anul 1998 și că a fost răpită. Toată lumea a rămas uluită de spusele femeii, oiar cazul acesteia a făcut înconjurul lumii.

Ce spun medicii despre starea de sănătate a acesteia

In articol:

Medicii, care au îngrijit-o pe Stevie, au rămas uluiți atunci când au ajuns la concluzia că englezoaica a rămas fără toate amintirile de-a lungul a 20 de ani. Femeia a primit șanse de supraviețuire de numai 2%, însă ca prin minune s-a trezit din comă. Stevie a suferit, când avea 36 de ani, un accident vascular cerebral spontan, în momentul când se întorcea de la locul de muncă. Femeia a stat în comă o săptămână, iar atunci când s-a trezit nu știa unde era, fiind convinsă că anul era 1998.

Femeia din Marea Britanie are în prezent 38 de ani și a povestit cum a avut o perioadă când avea halucinații. Aceasta se gândea că cineva făcea experimente pe ea și îi spunea până și fiului ei că nu este copilul ei și că nu îl cunoaște. Și mai grav, a fost nevoită să reînvețe cum să vorbească, meargă și să citească, scrie Mirror.

Citeste si: În ce hal a ajuns să arate Daniela Gyorfi. Scandal pe internet. „Te-ai desfigurat pe bani” - evz.ro

”Am crezut că este 1998, că am fost răpită și eram ținut ostatică. Habar n-aveam ce se întâmplă. Nu eram foarte cooperantă. Halucinam și eram sigură că eram sigură că cineva face experimente pe mine. Am recunoscut-o pe fiica mea, dar îi strigam fiului spunându-i:„ Tu nu ești fiul meu, nu te cunosc ”, a spus Stevie, potrivit Mirror.

Stevie Carver

Medicii străini spun că Stevie a fost o pacientă foarte dificilă și că problemele de memoria au fost foarte grave. Englezoaica punea aceleași întrebări la nesfârșit. Ulterior, s-a aflat faptul că femeia s-a născut cu o boală rară, care face ca vasele de sânge să fie aranjate într-un fel bizar care întrerupe circulația sângelui și a oxigenului.

foto - Mirror.co.uk