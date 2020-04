O femeie din Cernăuți, Ucraina, și care lucra în Italia, s-a întors în orașul ei natal, după ce a izbucit pandemia de coronavirus.

Femeia nu a ținut cont de restricțiile autorităților și de autoizolare, iar astfel a ajuns să răspândească virusul nu doar familiei sale, dar și câtorva localnici.

Revoltați, oamenii au amenințat că îi vor da foc la casa și că se vor răzbuna pe familia ei.

Disperată, femeia a transmis un mesaj video prin care își roagă oamenii din comunitate să o ierte pentru gestul ei.

"Am auzit că vreţi să-mi incendiaţi casa şi să vă răzbunaţi pe copiii şi nepoţii mei. Mă pun în genunchi în faţa voastră. Lăsaţi-mi familia în pace. Pe mine puteţi să pedepsiţi după cum doriţi", au fost cuvintele femeii.

Raed Arafat, apel îngrijorător către români

Între timp, femeia s-a vindecat de COVID-19 și regretă enorm că nu a luat în serios măsurile impuse de autorități.

Raed Arafat spune că această pandemie trebuie să fie ”o lecţie serioasă” pentru toată lumea, majoritatea ţărilor fiind nepregătite. ”Această criză va trece, dar sper că lecţia va fi că trebuie să fim mai pregătiţi”, a spus Arafat.

”Actorul principal care este partenerul nostru este populaţia şi, dacă populaţia nu aplică măsurile, riscul e să apară focare pe care nu mai putem să le controlăm şi să ajungem la măsuri de carantinare mai dure pentru că nu s-au respectat unele măsuri. Măsurile de acum sunt foarte ok, am fost printre ţările care am luat măsuri din timp şi de aceea se prelungeste perioada cu numere mai mici de cazuri”, a declarat Ared arafat, vineri seară, la Antena 3.