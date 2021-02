O fostă concurentă de la Exatlon a devenit mămică: ”Cea mai prețioasă medalie”

In articol:

Monica Roșu a devenit pentru prima dată mămică! Fosta concurentă de la Exatlon este mamă de fată, vestea cea mare fiind dată chiar marți dimineața. Vedeta a postat și un mesaj emoționant, pe contul ei de Instagram, alături de o fotografie de poveste cu micuța ei: ”Ziua de ieri mi-a adus cea mai pretioasa medalie!”.

Comentariile din partea celor apropiați sau venite de la internauți nu au întârziat să apară. Adelina Pestrițu, Cătălina Ponor, Larisa Iordache, Simona Gherghe sunt doar câteva nume mari din showbiz-ul și sportul românesc, care au felicitat-o pe tânăra mămică.

Internauții au apreciat în număr uriaș fotografia plină de emoție și iubire a Monicăi. De altfel, vedeta a fost susținută în mediul online, apreciată și felicitată. ” Bine ai venit, frumusețe! Sanatate, iubire și noroc!❤️/ Felicitari!!! Multa sanatate si la bebe si tie/ Felicitări!!! Bine ai venit in gasca noastră”, sunt doar câteva comentarii din mediul online.

Monica Roșu și fetița ei[Sursa foto: Instagram]

Monica Roșu, despre sarcină în vreme de pandemie

Monica Roșu și soțul ei, Vlad, și-au dorit un copil încă de anul trecut. Fosta concurentă de la Exatlon a vorbit, în cadrul unei emisiuni TV, despre cum a aflat că este însărcinată.

” A venit în starea de alertă. Mă întorceam de la mare și am avut niște senzații ciudate. M-am dus la farmacie, să iau test. Vlad m-a văzut cu testul. L-am facut, am văzut că au apărut cele două liniuțe. Am rămas singură în baie și nu spuneam nimic. M-am dus cu testul în living, unde mă aștepta. E adevarat? Se pare că da. Asta a fost!”, a povestit Monica Roșu, despre cum i-a împărtășit vestea soțului ei.