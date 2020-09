In articol:

Robert si Mari de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

Mari, fostă concurentă de la Puterea Dragostei, a făcut un anunț plin de durere, noaptea trecută. Marinela a explicat că are un deces în familie și din acest motiv nu prea va sta pe rețelele de socializare. Potrivit spuselor acesteia, ea și Robert au foarte multă treabă, fiind plecați din oraș.

Citeste si: Bianca Pop a fost ajutată cu bani de către protectorul său, după scandalul cu violul! "Mi-a dat bani să-mi plătesc chiria"

Citeste si: Doliu şi pierdere grea în PSD! A fost răpus de Covid-19 la doar 56 de ani - evz.ro

Citeste si: Live Video Puterea Dragostei - Ediția de joi, 17 septembrie. Vezi a doua parte a emisiunii online!

Citeste si: Bilanț Covid-19, 17 septembrie! Numărul de cazuri de infectări cu noul coronavirus rămâne crescut!

Deces în familia lui Robert de la Puterea Dragostei

"Initial nu am vrut sa intru pe story pentru ca dupa cum ati vazut si voi avem un deces in familie si a trebuit sa ne ocupam de toate lucrurile. Insa, abia acum am ajuns acasa si maine dimineata o sa trebuiasca sa plecam iarasi la tara", a spus Marinela de la Puterea Dragostei.

Mari îi este alături lui Robert, din orice punct de vedere. Fosta concurentă a ținut să le mulțumească susținătorilor, dar și să-i anunțe despre tragedia care s-a întâmplat. Totodată, Mari ține să precizeze că doliul se ține în suflet.

Mari, fostă concurentă de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Instagram]

"Va multumesc foarte mult pentru incurajari si trebuie sa va spun ca este vorba despre bunicul lui Robert, care nu mai este printre noi si imi pare foarte rau sa va spun asta. Robert va multumeste pentru mesajele voastre si o sa va raspunda cand o sa poata. O sa vedeti ca zilele astea nu o sa fiu prea mult pe Instagram si, apropos doamnelor care tot timpul aveti ceva de comentat, doliul se poarta in suflet, nu pe haine!", aexplicat Marinela, fosta concurenta Puterea Dragostei.