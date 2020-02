O mamă din Vulcan este revoltată la adresa medicilor și întregului personal de la secția de Pediatrie a Spitalului Municipal Vulcan și îi acuză pe aceștia de rele tratamente.

Femeia a crezut că nu vede bine în clipa în care s-a uitat la mâna fetiței sale la care avea branula, iar pielea începusă să să exfolieze și să lase răni.

Fetița făcuse alergie la leucoplast, iar timp de o săptămână niciun medic nu venise să o verifice pe micuță.

”A venit femeia de serviciu și i-a dat branula jos. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat. Am chemat asistenta și nu a vrut să vină. Abia când a venit soțul meu a venit și doamna doctor. Mi-au spus că e alergie la leucoplast și că eu trebuia să știu că este alergică. De unde să știu acest lucru”, spune mama bebelușului, potrivit gddhd.ro.

Fetița fusese internată la secția de pediatrie din cauza unei răceli

Medicii i-au montat fetiței o branulă, operație care nu reușit din prima. Din acest motiv, dispozitivul a fost ulterior fixat cu un leucoplast.

”Pe exterior, la pansament, nu se vedea nici sânge, nimic, părea în regulă. Dar fetița plângea, ea nu plânge de obicei. Am tot rugat să i se verifice branula. Mi s-a spus că atâta timp cât curge medicamentul e totul ok”, a declarat mama bebelușului.

Directorul spitalului din Vulcan, medicul Cătălin Popa, a declarat că va începe o cercetare preliminară, pentru a stabili modul în care personalul medical și-a îndeplinit sau nu atribuțiile.