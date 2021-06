O mamă și băiețelul ei de nouă ani, uciși cu bestialitate de fostul iubit al femeii: ”Mi-a sângerat inima când am aflat”

In articol:

Tragedie uriașă într-o familie din Anglia. O mamă, în vârstă de 26 de ani, și fiul ei de nouă ani au fost găsiți morți în casă, după ce au fost înjunghiaţi de fostul iubit al femeii. Trupurile neînsuflețite ale lui Bethany Vincent şi Darren 'DJ' Henson au fost găsite în casă.

Vecinii au auzit ţipete de copil venind din casa din Louth, Lincolnshire, Anglia. Femeia mai avea un bebeluș, care nu a fost rănit, iar acum se află în grija familiei ei.

Citeste si: Bătrână de 81 de ani, torturată chiar de cel căruia i-a dat viață! La ce chinuri îngrozitoare și-a supus propria mamă

„ Este cumplit. Nu-mi vine să cred ce s-a întâmplat. Abia m-am întors din vacanţă şi trebuie să fiu alături de sora mea. Suntem distruşi. Nu înţelegem ce s-a întâmplat şi de ce, nu putem înţelege. Este de nesuportat”, a declarat mătușa femeii, pentru The Sun.

Bethany Vincent si fiul ei[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Criminalul, prins după 16 ore de la comiterea faptei

Polițiștii au reușit să-l prindă pe Daniel Boulton, fostul partener al lui Bethany, după o vânătoare de 16 ore. Criminalul ar fi înjunghiat și un polițist în Hubbard's Hill, înainte de a fi reținut la o fermă.

„ Mama ei este se află într-o stare adecvată, este terminată şi când am aflat mi-a sângerat inima. Am fost atât de supărată. O cunosc pe Bethany de când era mică și am văzut-o crescând şi devenind o adolescentă și o femeie tânără. Era absolut devotată fiului DJ şi bebeluşului său.

Era foarte tânără când a avut primul ei copil, dar a mers mai departe, a luat maternitatea în serios și a fost o mamă foarte bună și mândră. Toată lumea o cunoaște pe Bethany și există o durere uriaşă în comunitate. Era foarte tăcută şi ţinea doar pentru ea, dar îşi vizita mereu bunica împreună cu DJ. El era un băiețel minunat, un obrăznicuţ”, a mărturisit Susan Sharpe, o prietenă de familie a declarat, conform presei străine.

Băiatul lui Bethany Vincent [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: O fetiță de 13 ani a fost la un pas să-și piardă viața din cauza unei provocări pe Tik Tok. A ajuns în stare critică la spital cu arsuri de gradul III

Indivul este acum în custodia oamenilor legii. Un martor a povestit, pentru The Sun, că Boulton a încercat să urce în maşina unui alt vecin în momentul arestării. „El ciocănea în geamul mașinii ţipând „lasă-mă să intru, lasă-mă să intru”.