„O mână caldă pe umărul meu. Am știut că este a lui” Mădălina Crețan, dezvăluiri cutremurătoare după moartea lui Nosfe! Tânăra încă primește semne de la regretatul ei soț

Vestea că Nosfe a trecut în neființă a lăsat un gol imens în sufletele celor ce l-au îndrăgit, însă în special în inima soției lui, Mădălina Crețan, care susține că nu poate trece peste această tragedie. De curând, însă, tânăra a făcut o serie de noi declarații despre legătura pe care o are cu regretatul ei partener, deși acesta s-a stins din viață.

Mădălina spune că nu de puține ori îi simte prezența în casă lui Nosfe, iar nu de mult, aceasta a simțit chiar o mângâiere pe umăr, iar fără nicio explicație, tânăra a simțit că a venit din partea soțului ei.

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod.

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva” , a povestit Mădălina Crețan, pentru un post TV.

Ce se întâmplă cu fiica Mădălinei Crețan, după ce tatăl ei a murit

Mădălina Crețan a făcut o serie de declarații și despre fiica sa, Iris, care întreabă mereu despre tatăl ei. Tânăra, însă, mărturisește că nu-și găsește puterea să vorbească prea multe lucruri cu fiica sa despre Nosfe, însă amândouă merg la terapie, pentru a trece mai ușor peste această tragedie.

„Copilul întreabă de Nosfe, da, de multe ori îmi zice „unde e tati?”. Însă, nu reușesc să îi răspund la această întrebare, nu știu de ce, nu găsesc încă forța în mine. De când a murit soțul meu, mergem la terapie împreună. Și este bine, doar așa putem depăși ce s-a întâmplat în familia noastră”, a mărturisit Mădălina, potrivit click.ro.