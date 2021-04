O nouă demisie în Guvernul Cîțu! Cine și-a anunțat plecarea dintr-o funcție importantă

In articol:

Premierul Florin Cîțu a anunțat marți, 20 aprilie, că a acceptat demisia lui Gelu Puiu din funcţia de secretar de stat în Ministerul Mediului. Demisia lui Gelu Puiu vine în contextul în care jurnaliștii de la Recorder mai mulți directori de direcții silvice au fost schimbați din funcție în urma unei campanii de intimidare coordonate de secretarul de stat.

Gelu Puiu a schimbat din funcție mai bine de 20 de directori din sistemul silvic prin amenințări cu controale.

Gelu Puiu și-a prezentat astăzi demisia din funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului, iar premierul Florin Cîțu a acceptat-o fără a da mai multe detalii. „Domnul secretar de stat Gelu Puiu de la Ministerul Mediului şi-a înaintat demisia pe care i-am acceptat-o”, a anunțat, marți, șeful Executivului.

Florin Cîțu a vorbit despre posibilitatea unui lockdown în România. Premierul susține că nu își dorește ca România să mai intre în carantină, motiv pentru care au fost luate decizii la nivel local.

„Anul trecut, imediat după ce am avut acel lockdown, am spus că nu doresc să mai avem lockdown. Putem să avem şi o economie deschisă în majoritatea ei şi să ne luptăm cu pandemia. Până acum am reuşit să facem acest lucru şi vom face în continuare.

Ai nevoie de o economie sănătoasă pentru a avea oameni sănătoşi, pentru a pune resurse în sistemul de sănătate, la ATI şi medicamente şi să plăteşti sporuri în situaţii dificile. Ai nevoie de oameni sănătoşi pentru a avea o economie puternică. Cele două merg împreună. Ce vrea această coaliţie de la această economie? Trebuie să facem tranziţia rapid către o economie competitivă, digitalizată care promovează know-how, o economie modernă. Ăsta este momentul! Acum trebuie să facem tranziţia”, a anunţat Florin Cîţu.