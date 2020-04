O nouă ordonanță militară anunțată de Ludovic Orban

Premierul Ludovic Orban a anunţat, sâmbătă, după o întâlnire de lucru cu ministrul de Interne, Marcel Vela, şi cu cel al Sănătăţii, Nelu Tătaru, că este pregătită o nouă ordonanţă militară, aceasta fiind aproape în forma finală şi urmând a fi prezentată în cursul zilei.

"Am evaluat situaţia, am pregătit elementele pentru o nouă ordonanţă militară, care va fi prezentată de echipa de la MAI în cursul zilei de astăzi, am făcut evaluarea... Cu siguranţă vă vor fi prezentate măsurile, ea practic e aproape în forma finală, ordonanţa. Am evaluat intrările în ţară, am evaluat capacitatea de carantinare...", a declarat Ludovic Orban, sâmbătă, după o întâlnire de lucru la Ministerul de Interne, la care a participat şi ministrul Marcel Vela.

Raed Arafat, o nouă estimare pentru România

El a spus că la întâlnire a particiat şi ministrul Sănătăţii, fiind stabilite şi măsuri de pregătire a spitalelor care urmează să primeacă pacienţi cu COVID-19, potrivit news.ro.

Secretarul de stat Raed Arafat a refuzat, vineri seară, să facă o estimare a numărului de cazuri de infectare cu coronavirus pe care-l va înregistra România, dar a precizat că, din păcate, numărul de cazuri şi de decese va creşte.

”Autorităţile şi medicii vor face tot posibilul să prevină orice deces”, a spus Arafat, precizând că, până acum, creşterea numărului de cazuri s-a făcut destul de lin, potrivit news.ro.

”Creştere de număr de cazuri, fără discuţie va fi. Decese, din păcate vor fi. Să vă dau cifre, nu voi face niciodată, chiar dacă circulă estimări. Estimările rămân estimări. Este posibil că, dacă întârziem unele măsuri, cifra să crească mai repede. Până acum am crescut destul de lin. Acum să vedem ce va fi. Măsuri s-au luat, avem semnale că nu toată lumea respectă măsurile, asta e cel mai grav”, a spus Raed Arafat, vineri seară, la Antena 3.