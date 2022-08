O nouă victorie pentru David Popovici! Sportivul a obținut medalia de aur la Campionatul European de natație de la Roma

In articol:

David Popovici a scris istorie în înot, iar astăzi, 15 august, sportivul s-a bucurat de o nouă victorie, asta pentru că a obținut medalia de aur în proba 200 metri liber, la Campionatele Europene de Natație de la Roma.

Noua reușită vine după ce sâmbătă a obținut aurul și recordul mondial la proba de 100 de metri liber.

În cadrul probei de astăzi, David Popovici a scos timpul de 1.42.97, acesta fiind un nou record mondial de juniori. De precizat este că, tânărul sportiv a condus cursa de la un capăt la altul, fiind urmat de înotătorul elvețian, Antonio Djakovics.

Citeste si: David Popovici, surprins în metroul bucureștean. Cum s-a lăsat fotografiat campionul

Citeste si: "Doamne cat de bronzată ești!" Cum arată Andreea Mantea în costum de baie. Vedeta a făcut senzație pe rețelele de socializare- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

De asemenea, Popovici a obținut al treilea cel mai bun timp al probei din istorie. Totodată, sportivul va mai evolua la Roma și în proba de 400 metri liber.

O astroloagă, despre performanțele lui David Popovici

O cunoscută astroloagă a scris pe Facebook un mesaj despre performanțele lui David Popovici.

Postarea femeii a făcut înconjurul internetului, viralizându-se rapid.

Citeste si: Cine sunt, de fapt, părinții lui David Popovici! De ce în casa lor nu se vorbește despre înot

"Din punct de vedere astral, concluzia mea este că David Popovici n-are zodie, n-are Mercur retrograd, n-are Luna în Berbec sau pe casă proastă, n-are 13 cu ghinion, nici alte numere nefaste. Doar ce a bătut un record mondial în zi de 13, după 13 ani. Culoarul 4 iși redefinește vibrația sub numele său. Ghinionul e doar al colegilor de bazin sau al recordmanilor dinaintea lui. Nu știm de pe ce planetă sau din ce galaxie e, nu se orânduiește după Legea Gravitației, nici după cea a frecării dintre un corp solid și particulele de apă. Nu are bioritm, pauză, mofturi. Nu așteaptă să îl trezească razele Soarelui. Nu pare să îl îmbete nici succesul. Nu are ego. Nu merge la risc, nu dă emoții negative, nu dezamăgește. Nu vrea la Neversea, Untold sau Saga. Merge la școală ca toți tinerii, dar anticipez că va fi primul elev din istoria țării care va reuși să lase în urma sa o statuie, sper în fața liceului Coșbuc, un simbol de ambiție pentru toți copiii și tinerii din România. No sex, no drugs and no rock 'n roll yet. Nu avem echipă, nici valoare, avem un Geniu cum rar se naște și tot Universul conspiră întru strălucirea acestui miracol de om, pentru această țară", a scris ea pe Facebook.

David Popovici