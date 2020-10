O parte dintr-o clădire veche din centrul Bucureștiului s-a prăbușit! Mai multe persoane au fost evacuate

Imagini de la fața locului

Clădirea din centrul Capitalei, încadrată ca monument istoric, s-a prăbușit miercuri seară. Două autospeciale au sosit la fața locului. Șase persoane au fost evacuate, printre care și un copil.

O parte dintr-o clădire din Centrul Capitalei s-a prăbușit

O parte dintr-o clădire, încadrată ca monument istoric, s-a prăbușit ieri seară pe strada Iuliu Barasch, în zona Unirii, lângă Teatrul Evreiesc de Stat. Șase persoane au fost evacute din imbolilul distrus, cinci adulți și un copil, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. Zona a fost securizată, iar la faţa locului au ajuns mai multe echipaje ale Detaşamentului Special de Salvatori, dar a fost adusă şi o autospecială cu scară.

„Am fost soliciitaţi să intervenim pe strada Iuliu Barasch. Când am ajuns la locul intervenţiei am găsit o clădire parţial prăbuşită cu elemente de construcţie căzute pe stradă. Am procedat la evacuarea a şase persoane din clădirea învecinată şi am anunţat ISC pentru verificarea clădirii, dacă se prăbuşeşte sau nu. Aşteptăm să vină un expert şi apoi vom putea lăsa persoanele să intre în clădire”, a declarat Liviu Rupa, unul din pompierii care au intervenit la locuinţa prăbuşită, citat de Antena3.

Totuși, se pare că această clădire a fost construită la începutul secolului XX, iar la momentul actual există riscul ca și celălalt corp la monumentului istoric să se prăbușească dacă nu se vor lua urgent măsuri.

Totodată, se pare că în București există 350 de clădiri încadrate în clasa I de rism seismic, potrivit Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. De asemenea, în cazul unui cutremur destul de puternic, acestea s-ar prăbuși, iar situația este și mai complicată pentru că aceste clădiri sunt locuite.

sursă Antena3