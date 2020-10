O româncă angajată la Bruxelles, sedusă și păcălită [Sursa foto: PixaBay]

O româncă, în vârstă de 40 de ani, angajată la Bruxelles, a trecut prin calvarul vieții ei, după ce un bărbat din Brașov a convins-o că este milionar în euro, mințind că ANAF-ul i-a blocat contul cu bani. Femeia a trecut prin momente grele, după ce l-a cunoscut pe ”milionarul” din Brașov.

Brașoveanul și-a cunoscut victima la o școală de soferi și a cucerit-o doar prin minciuni uriașe. Femeia muncea la Comisia Europeană și a fost impresionată de statutul financiar al bărbatului, până a aflat că acesta mințea cu nerușinare. Prima minciună pe care bărbatul i-a spus-o a fost aceea ca este manager al unui renumit hotel din Brasov. Românca lucra, la momentul începerii relației pe un post de 2.000 de euro la Bruxelles. Aceasta le mărturisit anchetatorilor că la începutul relației cu brașoveanul, în mai 2015, bărbatul care a cucerit-o "era foarte generos, făcându-i cadouri sau achitand notele de plata la ieșirile în oras", scrie ziare.com.

Bărbatul a convins-o că e milionar în euro

Minciunile cumplite ale brașoveanului au ieșit la iveală și au intrat în atenția oamenilor legii. Femeia, care era angajată la Bruxelles, ar fi înțeles că bărbatul care o curta, "se bucură de un statut financiar peste mediu și că își permite să o viziteze periodic pe aceasta în Belgia". Aceste dezvăluiri au fost făcute de magistrații de la Curtea de Apel Brașov care, în 9 octombrie 2020, au pronunțat sentința finală în acest dosar: doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru bărbatul acuzat de înșelăciune.

Totodată, femeia căreia i-a fost înșelată încrederea, în momentul în care bărbatul se afla în vizită, în Belgia, acesta a avut convorbiri telefonice cu un prieten, care ar fi fost angajat al unei bănci din România, referitor la gestionarea contului sau si la actiunile pe care le juca la bursa. "Pe o aplicatie de home banking, barbatul i-a aratat persoanei vătămate contul sau in care s-ar fi aflat aproximativ 1.000.000 de euro, sustinand ca este o persoana generoasa si a imprumutat diversi prieteni cu suma totala de aproximativ 30.000 de euro", se mai arata in rechizitoriu.

Brașoveanul a lăsat-o falită pe româncă, după ce a început să-i ceară bani acesteia inventând probleme cu ANAF-ul și chiar o operație pe creier. In urma sentinței Judecatoriei Brasov, mentinute de Curtea de Apel Brasov, pe langa condamnarea de doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, bărbatul a fost obligat sa ii achite victimei prejudiciul in valoare de 41.000 de euro plus dobanzi.