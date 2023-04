„O să fac un show în care să mor în direct” Florin Călinescu a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți fără cuvinte! Ce pregătește actorul?

In articol:

În urmă cu ceva timp, Florin Călinescu a făcut un anunț care i-a întristat foarte mult pe fanii acestuia. Acesta s-a retras din televiziune și s-a mutat la țară, departe de agitația din Capitală. Acum, la ceva timp de la plecare sa de pe micile ecrane, actorul a venit în fața oamenilor care îl apreciază și a făcut o altă mărturisire de-a dreptul neașteptată, care are legătură cu momentul în care va

Florin Călinescu își face planuri pentru moartea sa

pleca din această lume.

Chiar dacă actorul este în putere, în ciuda vârstei pe care o are, acesta se gândește încă de pe acum la momentul în care inevitabilul se va produce și va părăsi această lume. Acesta este o persoană foarte sinceră, dar cu un simț al umorului foarte bine dezvoltat și care poate face haz de necaz oricând. Astfel, Florin Călinescu a vorbit despre moarte, iar mai în glumă, mai în serios, acesta a mărturisit că atunci când momentul despărțirii se va apropia are de gând să facă o emisiune live și să își dea ultima suflare în fața celor care i-au fost alături timp de zeci de ani și fără de care nu ar fi reușit în cariera sa.

„Se apropie momentul, pregătesc o revenire cu un proiect mare în mediul online. Pot spune că Cristofor Columb, după ce a făcut prima descoperire, a mai petrecut vreo 20 de ani până la a doua. Așa că, atunci când ai un ideal, un țel, un scop, un vis, nu contează timpul. Dar eu 20 de ani nu-i mai apuc. Când voi simți că se apropie sfârșitul, o să fac un show în care să mor în direct.”, a declarat acesta, conform Cancan.

Actorul, totul despre retragerea din televiziune

Florin Călinescu a dezvăluit că nu îi este dor să apară la televizor și că momentan nu s-ar mai întoarce în fața micilor ecrane.

Încă de când și-a anunțat retragerea, acesta nu a mai primit nicio ofertă de a participa la vreo emisiune, nici măcar ca invitat, deoarece a fost destul de ferm în anunțul pe care l-a făcut în acel moment. Actorul a mărturisit că oamenii știu despre el că atunci când decide ceva este foarte greu să îl faci să se răzgândească, tocmai de aceea nici nu au încercat.

„Nu mi-e dor de televiziune, asta pot să vă spun. În acest moment, nu m-aș mai întoarce. Nu mă pot însă înfrunta cu viața, să știu ce se va întâmpla. Lumea mă cunoaște în general, se știe că ce spun așa e. Iar dacă eu am spus că nu mă interesează, nu cred că se mai gândește cineva să mă invite. Nici măcar ca invitat nu mai am chef să mă duc. Nu mai am răbdare să fac parte din niște structuri hotărâte de alții. E posibil să mi fac propria televiziune, dar nu știu dacă e cazul, văd că pe internet se uită mai multă lume.”, a mai spus vedeta.

