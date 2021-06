O șoferiță din Iași, salvată de la înec! Ce au descoperit polițiștii

O femeie din iași a fost salvată de la înec, după ce a intrat cu maina într-un lac [Sursa foto: Captura Video] 17:13, iun 26, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

O întâmplarea șocantă a avut loc într-o localitate din Iași. O femeie a intrat cu mașina în Lacului Ciric, în condiții necunoscute. Ea a fost găsită de polițiștii locali care efectuau serviciul de asigurare a ordinii și siguranței publice în zona respectivă.

Femeia a fost salvată de polițistul local Neculau Cristian, care activează în cadrul Serviciului Siguranța Circulatiei. Atunci când a fost găsită, femeia a reușit să iasă din mașină, însă era în pericol de înec. Polițistul a reușit să o salveze pe femeie înainte să fie prea târziu.

Șoferița din iași se afla în stare de ebrietate

Șoferița din Iași a efectuat un etilotest, care a avut ca rezultat 1.09 mg/l alcool pur în aerul expirat. femeia a fost transportată la spital pentru a fi supravegheată de cadrele medicale, au anunțat polițiștii.

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Citeste si: Un pui de căprioară, salvat de la înec de un labrador! Momentul emoționant a fost filmat

„Polițiștii au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca un auto a părăsit partea carosabila și a căzut in lacul Ciric. Echipajul rutier ajuns la fata locului a testat conducătoarea auto (care a fost scoasă din apa de un polițist local), rezultatul fiind de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Femeia a fost transportată la spital Pt investigații medicale. Polițiștii continua cercetările”, au transmis oamenii legii, printr-un comunicat oficial.

Femeia a fost adusă în siguranță la mal [Sursa foto: Captura Video]

Șoferița care a omorât două fete în cartierul Andronache, trimisă în judecată

Șoferița care a omorât două fete în după amiaza zilei de 27 februarie 2021, în cartierul Andronache, a fost trimisă în judecată Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București. Ea se află în arest la domiciliu.

„La data de 29.04.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 şi 3 Cod Penal, şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 Cod Penal(...) ”, se arată în comunicatul Parchetului. Citește mai multe AICI.