O tânără din Italia a reușit să îl salveze pe un român care voia să-și pună capăt zilelor! "Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde..."

O fată de 25 de ani din Italia a reușit să fie eroină pentru un român care voia să se omoare. Femeia se întoarce de la locul de muncă, moment în care a observat cum mai multe persoane erau strânse pe un peron, în jurul unui bărbat, care voia să se sinucidă.

Tânara salvatoare pentru un român

In articol:

Incidentul se pare că a avut loc joi, 10 decembrie, in Gara Mestre Ospedale din Veneto, atunci când Rachele se întoarcea de la muncă. A observat că mai mulți oameni erau strânși în fața jurul unui bărbat, care, cu doar câteva minute înainte fusese convins să urce înapoi pe peron, pentru că voia să rămână pe calea ferată.

Cu toate că persoanele de față au plecat, la un moment dat, de lângă acesta, tânăra a decis să rămână și să vorbească cu românul.

”Mă întorceam de la muncă, tocmai coborasem din tren când am văzut un grup de oameni pe peron, în jurul unui bărbat. Am înţeles de la ei că l-au găsit pe calea ferată, dar că au reuşit să-l convingă să urce pe peron, în siguranţă. Lucrurile păreau să se fi calmat, iar oamenii au plecat pe rând acasă. Am rămas doar eu şi m-am aşezat lângă el pe o banca şi am încercat să vorbesc cu el. Era însă clar că nu se simţea deloc bine şi nu avea chef să comunice” a declarat tânăra potrivit ziare.com.

Totuși, se pare că bărbatul nu se liniștișe, iar în momentul în care următorul tren a ajuns aproape, s-a ridicat de pe banca și a vrut să sară în fața lui. Rachel a reacționat impulsiv și a reușit să îl tragă pe român înainte de a se produce o tragedie. Din păcate, femeia a fost lovită de locomotiva trenului. Ulterior, cei doi au fost transportați la spital și au reușit să își revină după șocul trăit.

”Am coborât cât am putut de repede după el, am încercat să îl trag de-acolo apucându-l de corp, de picioare, pe măsură ce trenul se apropia. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde şi părea ireal. Mai ştiu doar că apoi a trecut trenul, după care nu-mi amintesc decât că m-am lipit de zidul peronului pentru a mă proteja şi am fost lovită la un picior. Când m-am uitat spre bărbat, am văzut că era acolo, scăpase şi el, dar cu preţul a câtorva lovituri”, a povestit tânăra, care, potrivit medicilor, îşi va reveni complet, a mai adăugat tânara.