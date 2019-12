O tânără mămică de 21 de ani a ajuns pe străzi cu un copil de patru luni în brațe, după ce concubinul ei a dat-o afară din casă doar cu hainele băiețelului și 100 de lei.

O tânără de 21 de ani și bebelușul ei de patru luni au fost goniți de acasă cu doar câteva zile înainte de Crăciun. Tânăra plânge încontinuu, pentru că nu ştie unde o să doarmă la noapte

Tânăra de 21 de ani este mamă a trei băieți, cel mai mare având patru ani, iar cel mai mic patru luni.

Mădălina Bernat locuia în satul Valea Caselelor, comuna Lipova, Bacău, alături de concubin și bunica lui. Tânăra s-a luat la harță cu bunica lui din cauza unei tablete pe care nu a mai vrut să o cumpere și i-a spus să o trimită înapoi. Bunica lui s-a supărat pe mama de 21 de ani, și i-a spus că din cauza ei, nepotul ei cheltuie banii.

Din cauza acestei neînțelegeri, bărbatul a dat-o afară din casă cu doar 100 de lei și hainele băiețelului de patru luni. Mădălina l-a rugat să se mute doar ei doi pentru a avea sărbători fericite, dar concubinul nu a vrut, așa că ea și-a luat copilul și a plecat.

Tânăra a apelat la ajutorul presupusului ei tată, dar bărbatul a putut să o primească doar pentru câteva zile. Presupusul tată locuiește doar într-o cameră și nu are spațiu și pentru ea. Așa că Mădălina a fost nevoita să plece în Alexandria.

Mama neputiinciosă plânge pentru că nu știe unde să dormă alături de băiețelul ei.

„Nu am niciun ajutor, nu am unde să mă duc. Am apelat la toată lumea și nu m-au ajutat”, a spus Mădălina cu lacrimi în ochi și glas șoptit, în cadrul unei emisiuni tv.