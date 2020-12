O tânără româncă, invitată de americani să descopere tratamente pentru bolile omenirii! „Eu am terminat școala primară în Dăbuleni”

Ana Florescu i-a impresionat pe americani. Aceștia i-au oferit un loc la una dintre cele mai bune universități din lume

Pandemia de coronavirus i-a pus la treabă pe toți cercetătorii din lume care s-au chinuit să găsească un leac la acest virus ce a îmbolnavit și ucis milioane de oameni. Însă omenirea se confruntă cu multe alte virusuri și bacterii. Cercetarea în chimie poate salva vieți, pentru că doar așa se pot descoperi vaccinuri care să prevină boli și tratamente care să le vindece.

Ana Florescu este o tânără cu aspirații clare, care își dorește să facă ceva notabil în viață. Astfel, aceasta a muncit din greu și a învățat, iar acum este studentă în anul întâi la MIT, cea mai bună universitate din lume. Tânăra învață acum de la cei mai buni experți în domeniu, care au la activ premii recunoscute mondial și descoperiri care au schimbat soarta lumii.

Americanii au invitat-o să studieze la ei

Ana Florescu s-a făcut remarcată de americani după ce a câștigat mai multe olimpiade naționale și internaționale, care au chemat-o să studieze la ei în țară chimia vieții. Aceea care descoperătratamente , antibiotice şi leacuri pentru boli incurabile.

Din cauza pandemiei, aceasta urmează cursurile facultății la distanță. Începe după ora prânzului și termină noaptea. Fata studiază biochimia, cea care descoperă tratamente ce pot fi vitale pentru omenire.

„Chimia este ceea ce mâncăm, sunt substanțele chimice pe care le am eu acum în creier când zâmbesc și vorbesc, chimia sunt procesele prin care circulă materia în spațiul cosmic și în spațiul terestru. Chimia este o pasiune. Am început sa studiez chimia in clasa a 7-a”, povestește Ana Florescu.

„Nu am avut nicio pregătire”

Ana Florescu a terminat școala primară în România, însă dragostea ei pentru chimie avea să o poarte pe alte meleaguri. Aceasta s-a îndrăgostit de chimia predată în limba rusă și s-a dus să o studieze într-o școală publică din Belarus. Nu știa limba, însă pasiunea ei pentru materie era atât de mare încât a reușit imposibilul. Ba chiar, a devenit mai bună decât colegii ei care vorbeau rusa nativ.

„Nu am avut nicio pregătire. Eu am terminat școala primară în Dăbuleni. Și m-am mutat fără să știu nici măcar alfabetul chirilic. În clasa a noua am reușit sa devin câștigător absolut al olimpiadei naționale din Belarus”,spune fata.

Olimpiadele au ajutat-o să se remarce

După ce s-a reîntors în România, Ana a luat chimia de la zero. Avea un țel clar: să participe la olimpiadele internaționale. A câștigat 4 medalii de aur și două de argint devenind astfel unul dintre cei mai buni copii la chimie din lume. Așa a ajuns fata să fie remarcată de reprezentanții celei mai bune facultăți din lume. Însă, din cauza pandemiei, fata a trebuit să-și amâne plecarea, dar studiază deja materia din anii terminali.

„Americanilor le place foarte mult când sunt fete în știință. Eu am fost singura fata cu aur de la Mendeleev si cred ca asta a fost un bonus”, mărturisește Ana.

Anul care vine, Ana Florescu va îmbrăca halatul de cercetător în laboratorului universității MIT, ghidată de marii specialiști în chimie ai lumii, câștigători ai premiului Nobel.

