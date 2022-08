O tânără și-a dat seama că iubitul ei a înșelat-o după ce femeii i-a căzut o unghie falsă de la picior. Cum s-a petrecut totul

In articol:

Un caz incredibil a avut loc în Marea Britanie. O tânără și-a dat seama că iubitul său nu îi este fidel după ce i-a căzut o unghie falsă de la picior. Femeia a lipit unghia la loc și a realizat ceva.

Chiar dacă a fost un moment dificil pentru ea, tânăra înșelată a găsit puterea să dezvăluie chiar ea întâmplarea care a făcut-o să-și dea seama că

este trasă pe sfoară.

O tânără și-a dat seama că iubitul ei a înșelat-o cu ajutorul unei unghii false de la picior. [Sursa foto: TikTok]

Și-a dat seama că e înșelată după ce i-a picat unghia falsă

Femeia a făcut un video pe TikTok în care a spus totul și care a devenit viral la scurt timp de la postare. Tânăra a spus că întâmplarea a avut loc cu ceva timp în urmă și că a făcut-o să fie mult mai atentă la persoanele cu care decide să înceapă o relație amoroasă și în care hotărăște să aibă încredere.

„În urmă cu niște ani mă vedeam cu un tip și, la un moment dat, am decis să rămân peste noapte la el. M-am gândit că în mod clar trebuie să îmi fac pedichiura, să fiu sigură că picioarele mele sunt drăguțe, catifelate. Mi-am pus unghiile false chiar înainte să mă duc la el acasă, am luat unele de la magazin cu 1,5 lire sterline, sunt grozave. Eram acasă la el și am adormit amândoi. La un moment dat, în timpul nopții, m-am trezit ca să mă duc la baie. Nu știu de ce, dar atunci când m-am uitat în jos la picioarele mele, una dintre unghii lipsea. M-am gândit să fac acrobațiile din Lara Croft Tomb Raider ca să îmi recuperez unghia. Mă uitam prin pat atunci când am găsit unghia, am simțit-o de fapt, că era întuneric. M-am bucurat, m-am dus la baie și nu am aprins lumina, ca să nu deranjez. Aveam lipici la mine, așa că am lipit unghia la loc și m-am întors la somn. A doua zi de dimineață ne-am trezit. Stăteam de vorbă atunci când el s-a uitat în jos la picioarele mele și m-a întrebat de ce am o unghie mov și restul sunt albe? M-am uitat jos la degete și am încremenit. Acolo stătea chiar dovadă că mă înșelase, chiar pe afurisitul meu de deget.”, a povestit femeia pe TikTok.

Tânăra spune că din acel moment și-a părăsit iubitul și nu a mai schimbat niciodată vreo vorbă cu el. Așa cum era de așteptat, oamenii care au văzut clipul au și reacționat la el. Una dintre utilizatoarele TikTok a fost total dezgustată de atitudinea bărbatului.

„Nici măcar nu a avut bunul simț să schimbe cearșafurile”, a comentat internauta.