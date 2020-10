Alexandra - captura foto [Sursa foto: Captură YouTube]

Alexandra a fost abandonată și violată, iar la 12 ani a devenit pentru prima dată mamă. Acum a fost condamnată la mai bine de 3 ani de închisoare. Aceste lucruri le-a mărturisit fata în platoul unei emisiuni televizate.

”Am devenit mamă la 12 ani. Eu fiind un copil am născut un copil. Nici nu am știut că sunt însărcinată, am văzut doar că mi-a crescut burta. La 12 ani mi-am luat rolul de mamă. La șapte luni, iubitul m-a călcat cu piciorul pe burtă, de aceea fata s-a născut cu trei găuri în inimă. Așa a continuat până când fata cea mare, căci i-am mai dat o șansă, avea un an și opt luni și am plecat. Dar după a venit la mine, m-a bătut și m-a violat, iar după patru luni am aflat că sunt din nou gravidă”, a declarat Alexandra la Acces Direct.

Femeia a avut o viaţă grea, familia a părăsit-o la vârsta de 3 ani, a rămas gravidă la 12 ani, iar viaţa a dus-o pe căi greşite pe care le regretă acum când are aproape 30 de ani.

”După am scăpat de el, dar am luat-o pe căi greșite, droguri și băutură. Și el m-a obligat să ies la prostituție că să nu le facă rău fetelor. La 16 ani eram deja în Italia, dusă la prostituție. M-au scos din țară pentru că au plătit. În Italia am stat câteva luni, după care m-am băgat într-un anturaj de arabi, ca să scap, apoi m-am întors în țară ca să-mi vad fetele, care erau deja mari”

Cere preşedintelui să fie graţiată

Aceasta povesteşte cum a ajuns să fie condamnată la 3 ani de închisoare:

”În urmă cu șase ani, am avut o prietenă care mi-a cerut ajutorul, și eu i-am făcut cunoștință cu cineva, care a avut pretenția ca ea să nu mai meargă la stradă, pentru ca el să o întrețină. Atunci eu când am văzut-o din nou la stradă, am luat-o cu forța, am dus-o pe câmp și i-am luat telefonul, așa cum mi-a zis el, și ea a făcut plângere. Acum aștept să merg la închisoare timp de 3 ani și patru luni, pentru tâlhărie și lipsire de libertate, dar și pentru loviri și alte violențe. Eu deja mi-am făcut bagajul, sunt pregătită să ma ia. Eu le-am spus fetelor că o să merg acolo pentru o greșeală mai mare ca mine, și ele să mă facă mândră, să fie cuminți și bune la școală. Ele vor rămâne cu mama concubinului meu. Singura mea speranță este grațierea domnului președinte” a declarat femeia la Acces Direct. (Vezi şi: Cum își câștigă Mirela Vaida banii! Vedeta a spus totul în direct)

Sursa: spynews.ro