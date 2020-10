Cum își câștigă Mirela Vaida banii! Vedeta a spus totul în direct

Vedeta a spus în direct cum își câștigă banii! [Sursa foto: Facebook]

Mirela Vaida se înscrie în topul celor mai îndrăgite prezentatoare de la noi. Vedeta de la Acces Direct este tot timpul în platourile de filmare sau pe scenă, iar astăzi a mărturisit în emisiune de unde își câștigă banii, după ce mai mulți fani de pe rețelele de socializare au acuzat-o de faptul că face reclamă mai multor magazine pentru a obține venituri.

In articol:

Prezentatoarea tv a dat toate cărțile pe față și a mărturisit că de cele mai multe ori fotografiile postate care par a fi reclame de fapt sunt pentru a-și sprijini prietenii care au nevoie în această perioadă de mai mulți clienți. ”De câte ori fac o astfel de postare o fac pentru prietena mea, Mirela, și nu pentru a câștiga bani. Eu nu sunt un influencer și nu fac bani de postări, ci foarte rar. Vreau să fiu un pireten bun deoarece trăim vremuri grele. Haideți să ajutăm pe unii oameni”, a spus Mirela Vaida în direct!(Citește și: Mirela Vaida, probleme cu copiii: „Din trei, doi sunt bolnavi!”

”Eu îmi câștig banii de la emisiuni, de la spectacole. Dă doamne să avem ce să muncim, că avem rate și alte impozite!”, a mai spus vedeta la Antena 1.

Câți bani câștigă Mirela Vaida ca prezentatoare în cadrul emisiunii Acces Direct?

Show-ul de televiuziune Acces Direct, de pe Antena 1 a avut un rating din ce în ce mai mare de când cu serialul Vulpița. Vedeta a încercat întotdeauna să rămână imparțială atunci când a venit vorba de informații din spatele camerelor de filmat.

Cu toate că este și criticată de unii oameni pentru că a susținut “prostia” celor de la Blăgești, prezentatoarea a rămas imparțială și pe picioarele ei. ”Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat Mirela Vaida.