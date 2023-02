"Oamenii cred că persoanele care ajung așa au o traumă" Zook își spune povestea! Cum a ajuns să fie cel mai excentric artist?

In articol:

Alin, supranumit Zook, un tânăr care a venit în București să se caute pe sine, să-și caute adevărata identitate. Acum este un artist neînțeles, dar își iubește pasiunile și personalitatea.

Povestea lui Zook

Zook este un adevărat personaj, care și-a croit singur drumul în viață. Până acum a reușit să se descopere și să se definească ca persoană. Invitat la În Oglindă, Zook a dezvăluit cine este de fapt și ce concepție au oamenii despre el.

"Mama lucrează într-un lanț de magazine, nu știu exact ce face, e undeva în depozit, cred că pe partea de gestiune. Tata are un atelier de încălțăminte. Oameni normali cu job-uri normale. Tata lucrează cu publicul în fiecare zi, mama nu. Pe acești oameni simpli care și-au văzut de firul vieții în normele societății nu ai cum să îi pregătești să aibă un copil artist. Din punctul meu de vedere ei au făcut o treabă minunată să încerce să mă înțeleagă. Oamenii cred că persoanele care ajung așa au o traumă, un părinte lipsă, chestii de genul ăsta. Eu nu am avut genul ăsta de evenimente neplăcute. Mi-am trăit copilăria cât se poate de normal, doar că eu am știut dintotdeauna că sunt artist. De la 3-4 ani deja mă dădeam cu ojă, mă jucam cu păpușile, le îmbrăcam, le stilizam, mă probam, mă vopseam. Mereu am vrut să ajung să fiu ceea ce sunt astăzi, doar că drumul a fost destul de lung din pricina faptului că nimeni nu te învață să crești un artist. Treburile astea nu m-au afectat neapărat, dar mi-au pus niște piedici.", a declarat Zook.

Cum a apărut personajul Zook?

Zook a povestit și cum au aflat părinții că are o altă orientare. Școala i-a adus bullying și nimeni nu la înțeles în copilărie. A precizat și care a fost momentul în care și-a dat seama cine este cu adevărat.

"Era mama cu mătușa mea în baie. Mătușa mea o vopsea pe mama roșcată. M-am dus la bolul cu vopsea, am luat o mână de vopsea sănătoasă și mi-am trântit-o în cap. După aceea am fugit în dormitor și eram și eu roșcat. Aveam vreo 4-5 ani. Atunci a fost primul eveniment major. Eu și părinții mei nu am avut discuții de genul ceva se întâmplă, ei au lăsat să meargă lucrurile exact pe făgașul lor normal. Impactul cel mai mare pe care l-au simțit din exterior a fost de la școală. În momentul în care eu am început să am probleme la școală...Până la vârsta școlii, universul meu a fost roz.", a mărturisit Zook, la În Oglindă.

