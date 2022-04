„Oana e însărcinată” Oana Moșneagu și Vlad Gherman urmează să devină părinți? Fotografia a stârnit un val de reacții în rândul fanilor

In articol:

Când se așteptau cel mai puțin, Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au îndrăgostit unul de altul și, din buni prieteni, au devenit parteneri de cuplu. Dacă la început și-au ascuns relația de ochii lumii, după o perioadă au decis că este momentul să le spună tuturor că formează un cuplu.

De atunci au trecut circa 3 luni de zile și în viața lor au avut loc mai multe schimbări. S-au mutat împreună, iar acum fanii au observat un detaliu care ar anunța că fac un alt pas important în relația lor. Mai mulți fani au observat o burtică suspectă la Oana Moșneagu, așa că s-au întrebat dacă nu cumva cei doi urmeză să devină părinți.

Oana Moșneagu, asaltată cu întrebări din partea fanilor

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai noi cupluri din lumea mondenă. Petrec foarte mult timp împreună atât acasă, cât și pe platoruile de filmare, iar fanii sunt de-a dreptul extaziați de fiecare dată când îi văd împreună.

După ce Vlad Gherman a postat în mediul online o fotografie, fanii au intrat la bănuieli, iar unii dintre ei au fost de părere că Oana este însărcinată.

Nu s-au sfiit să spună acest lucru, însă, ulterior, au recunoscut că, la o primă vedere, ar fi dat impresia că Oana Moșneagu ascunde sub rochia largă o burtică de graviduță. Ei bine, nu este vorba de așa ceva, de vină fiind foar vântul care a fost mult prea jucăuș cu rochia Oanei Moșneagu în momentul în care au făcut fotografia.

Citeste si: Veste minunată pentru români, chiar de Paşte! BANI ÎN PLUS! Cine sunt beneficiarii- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Mor ce am zis ca Oana e însărcinată 😂😂😂”, „Uuu,zici ca esti gravida ❤️.😂”, „Vai de mine pentru 5 secunde crezui că Oana e însărcinată 😂... Dupe imi dădui seama că esre din cauza rochiei”, au spus fanii.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman [Sursa foto: Instagram]

Cum au hotărât Oana Moșneagu și Vlad Gherman să se mute împreună?

Fiind colegi pe platourile de filmare și petrecând foarte mult timp împreună, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au decis că cel mai bine este să locuiască împreună. Actrița s-a mutat la iubitul ei și se pare că se înțeleg foarte bine.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră. E un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm.

Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.”, a povestit Vlad Gherman pe YouTube.