„Oana Gherman” Vlad Gherman, anunț neașteptat pe rețelele de socializare! Actorul s-a dat de gol în fața fanilor

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai noi cupluri din lumea mondenă la ora actuală. Cei doi se înțeleg de minune și nu ezită să-și arate dragostea unul față de celălalt în văzul tuturor. Cei doi se alintă și se giugiulesc în fața camerelor de luat vederi, iar fanii îi felicită de fiecare data pentru că sunt autentici și fac numai ceea ce simt.

De curând, însă, alături de o serie de fotografii cu Vlad Gherman pe rețelele de socializare, actorul le-a dezvăluit fanilor săi cum o alintă pe iubita sa. Pe lângă „moșneguța”, așa cum i s-a adresat Vlad Gherman la un moment dat iubitei sale, actorul o alintă și „mândra mea”.

Reacția Oanei Moșneagu nu a întârziat să apară nici de această data, așa că a răspuns în secțiunea de comentarii că îl iubește foarte mult pe iubitul ei.

„Awwww, love, love, love, love you”, a scris Oana Moșneagu în secțiunea de comentarii, semn că a fost destul de încântată de cum a alintat-o iubitul său.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, așa că unul dintre aceștia i-a suferat actorului: „Oana Gherman sună mai bine”.

Oana Moșeagu și Vlad Gherman au făcut pasul cel mare

Între Oana Moșneagu și Vlad Gherman a fost chimie încă de la început. Totul a pornit de la o simplă prietenie și iată că astăzi formează un cuplu.

Cei doi se înțeleg foarte bine și se pare că deja au făcut un pas destul de important în relația lor, acela de a se muta împreună. Pentru că oricum petreceau foarte mult timp împreună, atât pe platourile de filmare, cât și în timpul liber, au decis să facă acest pas.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună,

am zis hai să ne mutăm. Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi. Am zis hai să rămânem la mine.

În primul rând, cea mai mare modificare, în caz că întrebați, este faptul că în zona în care aveam masă am pus un dulap, un șifonier tocmai pentru că Oana deja a început să mă dea afară din propriul șifonier și am zis, ok, am înțeles, ai nevoie de spațiu pentru haine, se rezolvă”, a spus Vlad Gherman.