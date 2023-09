Oana Ioniță, adevărul despre reacția fiicei sale când a aflat că fostul ei soț nu e tatăl său biologic! Fetița ei a surprins-o plăcut: „Nu simte nevoia să îl cunoască pe tatăl ei natural”

In articol:

Oana Ioniță a trecut printr-o perioadă grea după ce ea și soțul ei au decis să se despartă după mai bine de 10 ani de relație. Cei doi au împreună și un băiețel, iar fosta bebelușă mai are și o fetiță care până de curând credea că fostul soț al mamei sale este și tatăl ei biologic.

Reacția fiicei Oanei Ioniță când a aflat că Florin Budnaru nu este tatăl ei biologic

Vedeta a dezvăluit că a decis să îi spună tot adevărul fiicei sale și a găsit cea mai bună metodă alături de psihologi.

Oana Ioniță și Florin Budnaru au format un cuplu mai bine de un deceniu, însă au decis să o ia pe drumuri separate. Cei doi au împreună și un băiețel, iar vedeta avea și o fetiță dintr-o relație anterioară. Ani la rând, fata a crezut că tatăl ei biologic este soțul mamei sale, însă nu a fost așa. Oana și-a făcut curaj, în sfârșit, să îi spună adevărul celei mici și a povestit cum a decurs întreg momentul, dar și ce reacția a avut.

Citește și: „Este foarte complicat” Oana Ioniță încă poartă numele de familie al fostului ei soț, deși au divorțat! Ce s-a întâmplat în timpul procesului dintre ea și Florin Budnaru: „Am ajuns la tribunal din nou”

Citeste si: „Tu erai invizibilă în această emisiune până ai intrat într-o cunoaștere cu Laurențiu”. Larisa pune tunurile pe Lorena! Aflați ce își vor spune concurentele mâine, 29 septembrie, în „Casa iubirii”, de la orele 10:00 și 16:30, la Kanal D- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

„A fost cea mai bună soluție. Atunci când am avut discuția cu ea, ori pentru că eu i-am explicat situația și m-a lăsat să vorbesc, m-a ascultat jumătate de oră, de cum s-a întâmplat, de ce am ales așa, a respectat dorința mea. Cumva, când a concluzionat, mi s-a părut surprinzător că nu spus ”vreau să îmi cunosc tatăl”. Momentan a spus că este foarte bine așa cum este și nu simte nevoia să îl cunoască pe tatăl ei natural” , a declarat Oana Ioniță, într-o emisiune TV.

Oana Ioniță își vede foarte rar fiul

Oana Ioniță a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că de când a divorțat de soțul ei nu reușește să își mai vadă fiul atât de des, iar acest lucru o întristează destul de mult.

Citește și: Oana Ioniță își vede foarte rar fiul, după ce a divorțat de tatăl acestuia! Fosta bebelușă a mărturisit prin ce trece de când a rămas singură: „Îmi este foarte greu”

Citeste si: „Ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc.” Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină, la puțin timp după nuntă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul Dumbledore din filmele Harry Potter- radioimpuls.ro

„Îmi este foarte greu să pot avea acces la fiul meu. Și să fixez niște întâlniri care nu pot fi stabilite de comun acord. Asta pentru că fiecare are un program sau pentru că lăsăm totul la alegerea minorului. Din păcate, fiul meu a renunțat la multe lucruri care înainte îi făceau mare plăcere: înotul, engleza, matematica mentală, astronomia, orele de balet, gimnastică sau dans contemporan. Maxim este o fire foarte sportivă și dinamică. Are nevoie de provocări permanente. Sper să îi pot fi alături în toate deciziile și planurile pe care le are și să îl pot vedea mai des.Încerc să îi fiu aproape ca el să își continue activitățile pe care înainte le făcea cu drag. Și să îi ofer tot sprijinul meu. Ca acesta să fie fructificat este nevoie de doi părinți, nu doar de unul”, a declarat Oana Ioniță pentru Fanatik.ro.