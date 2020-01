Oana Lis a lăsat să se înţeleagă că ar fi rămas gravidă, într-o postare de acum două zile. “Azi sunt happy, am aflat o veste buunaaa!”, a scris Oana, care nu a dorit să dea mai multe detalii. "Eşti însărcinată?”, a întrebat-o o amică. “Ar fi minune!!”, a răspuns Oana. (vezi cum a fost luat la mişto Viorel Lis de Sebastian Bodu)

“O veste buna ar fi sa auzim că vei deveni mămică! Eu îți doresc asta din tot sufletul!”, i-a transmis şi Ioana Călugăreanu, buna sa prietenă. "Într-adevăr, am 40 de ani şi nu am copii, însă asta îmi oferă timp să mă ocup de mine, momentan. Dar asta nu înseamnă că este târziu. Sunt alte vremuri acum dar, ştii cum este, aştept o minune. Cred că acesta este primul lucru care îţi lipseşte pentru a fi o femeie împlinită. Da, într-adevăr sunt femei care nu vor să facă copii, dar eu nu sunt aşa. În ultimii ani au început să mă atragă copiii, să mă joc cu ei, să mă gândesc la lucrul ăsta pentru că este ceva ce vine din noi. Oricât am spune "nu", instinctul matern, iubirea de mamă este în noi.", a declarat Oana Lis într-un interviu.

Oana Lis a rămas gravidă la 40 de ani. A încercat şi inseminare artificială

De-a lungul timpului, Oana Lis a avut si depresii puternice, unul din motive fiind chiar acesta - ca nu a reusit sa devina mama. A fost sub tratament, luând pastile pentru a-si trata depresia. La un moment dat, ea a luat în calcul şi inseminarea artificială.

“Imi doresc foarte tare sa devin mama. Cred ca asta e cea mai mare dorinta a mea. Insa in 2016 trebuie sa reusesc asta. Vreau sa fac inseminare, dupa Anul Nou voi incepe investigatiile si voi culege toate informatiile de care am nevoie. Asa voi putea sa raman si eu insarcinata si sa devin mama”, a spus Oana Lis, soţia lui Viorel Lis, care este cu 35 de ani mai în vârstă decât ea.