Oana Lis avut o copilărie de coșmar! Tatăl alcoolic a abuzat-o sexual la doar 11 ani și a supus-o la orori de neimaginat: "A aruncat benzină pe mine, a vrut să îmi dea foc"

Oana Lis trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Blondina se descurcă destul de greu în ultimul timp din punct de vedere financiar, dat fiind faptul că Viorel Lis are nevoie de bani pentru tratamente și pentru recuperare.

Oana Lis, povești înfiorătoare din copilărie

Însă, pe lângă toate aceste griji și probleme, soția fostului edil al Capitalei s-a luptat cu depresia. Cea mai grea perioadă i-a fost copilăria, marcată de bătăile tatălui și abuzuri sexuale.

Oana Lis are o poveste de viață greu de digerat. Copilăria ei nu conține amintiri, ci traume și toate cauzate de tatăl ei alcoolic. Invitată la emisiunea În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, vedeta și-a pus sufletul pe tavă și a povestit ororile la care a supus-o tatăl ei.

"Am un flash cu mama mea, tata o bătuse cu un baros, arăta ca un dalmațian. Am chemat salvarea pentru că era inconștientă. A fost un episod în care el a vrut să ne dea foc. Eram în pijama, a aruncat benzină pe mine și am avut noroc că stăteam la parter, am sărit pe geam. Tata era băut, dintr-un om violent, devenea și mai violent. Tata devenise un monstru. Chiar dacă chemam poliția, tot pe noi ne amenda, trebuia să rog vecinii să cheme poliția, ca să nu ne certe pe noi. Nu simțeam că am pe nimeni care să mă ajute. Acum, ca și psiholog, îmi dau seama că avea nevoie să renunțe la alcool, de tratament psihiatric. Omul era cu probleme.", a declarat Oana Lis.

Oana Lis a fost abuzată sexual de propriul tată

Bătăile nu au fost cel mai rău lucru pe care i l-a făcut tatăl, Oanei Lis. Vedeta a fost abuzată sexual, la doar vârsta de 11 ani, iar mult timp a crezut că este ceva normal. Când a înțeles că tatăl o manipulează de ani de zile, viața i s-a schimbat radical.

"Îl ascultam, îmi era foarte frică de el. Eu aveam 13 ani, iar tata mi-a prezentat un bărbat peste 30 de ani, să mă căsătoresc cu el. Posibil să fi existat o înțelegere financiară. Eu acum când vorbesc este și o femeie în mine și un copil rănit și meseria de psiholog pe care o practic, adică văd din mai multe perspective. Ani de zile am văzut din partea de copil rănit. De la 11 ani când m-au luat înapoi să am grijă de fratele meu, tatăl meu m-a abuzat și sexual. Lucrul ăsta l-am ascuns când eu am venit în București și cumva mi-am băgat în cap că nu s-a întâmplat. El m-a manipulat, pentru că un om care a făcut pușcărie știe să manipuleze. M-a manipulat în așa fel încât mi-a spus că e ceva normal să se întâmple lucrul ăsta între noi.", a mai povestit Oana Lis.

Tatăl Oanei Lis a abuzat sexual și alte minore

Oana Lis mai face o dezvăluire șocantă. Se pa re că tatăl său a mai abuzat și altă minoră în afară de ea, cu care chiare a avut o relația și îi promisese căsătoria. Din păcate nu a fost pedepsit, deoarece a făcut în așa fel încât să nu se depună plângere pe numele lui.

"Tata a continuat. A fost combinat cu o femeie și și cu fetița acelei femei, de 13-14 ani. În general, un abuzator repetă ceea ce a făcut. Da, tata a abuzat și altă fetiță. I-a promis fetiței că o ia de nevastă, a dus-o cu vorba și nu a mai depus plângere.", a dezvăluit Oana Lis, la emisiunea În Oglindă.

