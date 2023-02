„O iei razna după trei zile” Anca Țurcașiu, uitată pe o insulă din Thailanda! Este incredibil ce i s-a întâmplat în timpul vacanței

In articol:

Anca Țurcașiu este o împătimită a călătoriilor, așa că atunci când a prins câteva zile libere cântăreața a profitat și a plecat în vacanță.

Este deja a treia oară când artista merge în Thailanda, însă pentru prima dată când pățește astfel de lucruri. Pare că ghinioanele s-au ținut ca scaiul de îndrăgita vedetă, care a povestit tot ce a trăit în cele trei săptămâni petrecute în destinația exotică.

Vedeta voia să aibă parte de relaxare, însă s-a ales cu o experiență la care nu se aștepta.

Anca Țurcașiu a trecut prin clipe de groază în Thailanda

Anca Țurcașiu este una dintre cele mai cunoscute artiste din țara noastră. Vedeta este implicată constant într-o mulțime de proiecte, așa că nu are foarte mult timp liber.

Tocmai de aceea, solista a ales să se relaxeze la început de 2023 în Thailanda. Vacanța a fost însă plină de peripeții, care au îngrozit-o.

La un moment dat, cântăreața a mers să facă plajă pe o insulă unde, spre surprinderea ei, a fost uitată de către persoanele cu care venise.

Din fericire, întreaga peripeție a ei a avut un final fericit.

„Am pățit multe lucruri în Thailanda, a fost cu multe peripeții vacanța asta. A fost prima oară în viața mea când am fost uitată pe o insulă. Am plecat într-o excursie, momentul plecării era stabilit la o oră anume, eu am plecat să fac plajă un pic mai departe de locul în care era plecarea, toți oamenii de pe ambarcațiune s-au dus într-un loc diferit de locul în care m-am dus eu, s-au plictisit și au decis să plece mai devreme. S-a strigat într-o goarnă, dar eu n-am auzit, m-am prezentat la ora stabilită...era un pod lung, am și o filmare, plutitor, ceva înfiorător. Era ca în visele rele, alergam, strigam, am văzut că a plecat catamaranul. Erau și alte ambarcațiuni, puteam să ajung înapoi, dar eram la două ore de locul în care stăteam, adică departe, pe o insulă.

Cei care spun că vor să trăiască pe o insulă toată viața nu sunt de acord cu ei, pentru că o iei razna după trei zile, ce faci acolo, trebuie să ai și oameni, să te distrezi.

Un turist de pe catamaran a văzut disperarea mea și semnele disperate pe care le făceam, dar erau departe, la vreo 300 de metri, ca să înțelegeți. Am mai stat 20 de minute și s-au întors”, a declarat Anca Țurcașiu într-o emisiune TV.

Anca Țurcașiu

Anca Țurcașiu, la un pas de tragedie după ce s-a urcat pe un elefant: „Eram atât de șocată de ce mi s-a întâmplat”

Însă faptul că a rămas singură pe insulă nu a fost singurul moment din călătoria Ancăi care a băgat-o în sperieți. La un moment dat, artista a vrut să aibă parte de o experiență unică în viață, așa că s-a urcat pe un elefant.

Vedeta și-a dorit să facă o simplă fotografie, însă lucrurile au luat o turnură extrem de neplăcută iar solista s-a trezit pe fundul apei, lângă uriașul animal.

„Am mers la elefanți să fac fotografii, iar după vreo 10 minute ceva s-a întâmplat, nu știu ce, și am căzut de pe elefant la fundul apei, m-am trezit la fund, printre picioarele lui. Cert este că o turistă rusoaică filma, n-am reușit să fac rost de filmare, pentru că nu ne-am înțeles. Eu eram atât de șocată de ce mi s-a întâmplat”, a mai spus artista în cadrul interviului.