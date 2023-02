Oana Lis citea despre aventurile lui Viorel în ziare, dar nu-i zicea nimic! Cum a început, de fapt, relația dintre ea și actualul ei soț: „Erau și alți bărbați care se țineau după mine”

In articol:

Oana și Viorel Lis formează un cuplu de ani întregi. Puțină lume știe însă cum a început relația celor doi. Aceștia s-au cunoscut când fostul om politic era încă edil.

Încă de atunci, între ei au ieșit scântei și nu durat prea mult până ce au ajuns împreună.

Oana a povestit totul în fața lui Mihai Ghiță, în cea mai recentă ediție a emisiunii „În Oglindă”.

Oana Lis știa că Viorel mai avea aventuri cu alte femei, chiar de la începutul relației

Oana l-a cunoscut pe Viorel atunci când era foarte tânără, în plină campanie electorală a fostului edil al Capitalei. Aceasta a fost nevoită să se mute la mătușa ei și să se angajeze ca referent la primărie după ce tatăl Oanei a vândut casa și i-a lăsat pe drumuri atât pe ea, cât și pe fratele ei.

La început, Oana nu credea că lucrurile urmau să devină serioase între ea și fostul om politic, chiar dacă acesta îi făcea ochi dulci, însă iată că relația lor s-a concretizat.

„La început am fost doar prieteni, nu era nimic sexual. Eu am văzut persoana aceea de siguranță, mi-am dat seama că dacă am să fiu cu el tatăl meu nu mai putea să mă rănească niciodată, că e un om puternic. Mi-a câștigat încrederea, pentru că a avut răbdare cu mine. Erau și alți bărbați care se țineau după mine și cu funcții, oameni de afaceri, dar Viorel a avut răbdare cu mine.”, a dezvăluit Oana Lis în cadrul emisiunii „În Oglindă”.

Însă Viorel nu avea ochi doar pentru Oana, așa cum știa chiar și aceasta. Totuși, blondina nu i-a reproșat niciodată despre relațiile pe care le avea acesta cu alte femei, în special pentru că nu se gândea că o să se căsătorească cu fostul primar.

„Nu am crezut că o să reziste, era și diferența de vârstă, de fel de a fi, de comportament. Cam la doi ani ne-am mutat împreună, la început am avut o relație din când în când, el chiar se mai întâlnea și cu alte femei. Îl vedeam în ziare că a fost cu nu știu cine, dar nu ziceam nimic. Ăsta e adevărul, în primii doi ani. Îmi dădeam seama că este căutat și eu nu credeam în relația asta și eu nu-mi doream să mă mărit, să fac copii.

Eram prea mică, prea slabă emoțional, psihic, eu în primele șase luni și vorbeam cu el cu dumneavoastră, pentru că era impunător, eu eram un copil, o fată de la țară, nu avea cum el să se uite la mine. A fost foarte ciudat la început.(...) Mi se părea că de milă stă cu mine. El nu a divorțat din cauza mea.

(...) Pur și simplu am fugit de acasă, de la mătușa mea, dar ea nu știa unde stau. Adică ea nu știa că eu stau cu Viorel și au început să citească în ziar că am plecat la un moment dat în Italia și au făcut consiliu cu toată familia mea. Nu aveam curaj să le spun și ușor au aflat”, a mai povestit Oana.

