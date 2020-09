In articol:

Viorel si Oana Lis[Sursa foto: Facebook]

Oana Lis, soția lui Viorel Lis, fostul edil al Bucureștiului, le-a mărturisit fanilor câteva aspecte din viața ei personală. Deși toți se așteptau ca Oana să cheltuie bani pe haine sau genți de firmă, se pare că treaba nu stă chiar așa. Vedeta a recunoscut că nu are nicio geantă de firmă, spre mirarea celor care o urmăresc!

Citeste si: Câți bani scoate Andra din buzunar pentru educația copiilor săi, David și Eva. Suma este imensă!

Citeste si: Scandal în centrul Capitalei, cu Mitică Dragomir. A vrut să-l bată! VIDEO - evz.ro

Citeste si: Oana Roman, supărată pe influencerii din ziua de azi: ”Sunt câteva care mi-au dat block fără să...”

Citeste si: FOTO. Cu cine se iubește cântăreața Dodo. ”Șefa banilor” a uitat de zvonurile despre Bogdan Mocanu și se concentrează asupra relației ei

Cea mai scumpă poșetă a Oanei Lis

Oana Lis le-a explicat fanilor că cea mai scumpă geantă a ei a costat doar 800 de lei. Vedeta le-a spus internauților că cel mai important este să investești în tine.

”Eu nu am nici o geantă de firmă! Cred ca cea mai scumpă geantă ever pe care mi-am achiziționat-o a fost 800 lei…Dar m-am înscris acum la un curs experențial…pe care am dat 1.000 euro si sunt foarte mulțumită cu asta! Oricum… în viață am preferat să dau bani, timp, energie pe experiențe trăite… nu pe lucruri materiale care își pierd repede valoarea în timp…”, a explicat soția lui Viorel Lis.

Viorel si Oana Lis[Sursa foto: Facebook]

Oana Lis este de părere că atunci când ai doar haine sau genți de firmă atragi doar persoane care sunt alături de tine datorită banilor pe care îi ai. ”Plus, investiția în tine.. .se vede într-o stare bună reală a ta și în relatii mult mai autentice cu ceilalți… pentru că atunci când epatezi cu haine, genți scumpe…(chiar dacă pentru tine… sunt poate ieftine… la câștigul tău)… reușesti însă să atragi fără să vrei chiar… oameni interesați de banii tăi… pentru ca da… încă există femei… și mai nou și bărbați… care cred că un om care a știut să facă bani… e ușor de fraierit… și el nu își dă seama de calitatea oamenilor din jurul lui!!!😊”, a continuat Oana Lis.